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Султанбекова: В случае обнаружения фактов сбора денег на "последний звонок", персональную ответственность будет нести директор

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sultan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426791-ru.html

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18 мая 2017, 16:12       Комментарии

"В случае обнаружения фактов сбора денег на последний звонок персональную ответственность будет нести директор", – заявила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 18 мая на совещании по вопросу организации летнего отдыха детей и проведения 25 мая "последнего звонка", сообщает пресс-служба правительства.
По данным Минобразования, в 2017 году из республиканского бюджета для организации летнего отдыха выделено 5 млн сомов, которые будут переданы Центральному комитету профсоюзов для организации летнего отдыха.
"Касаясь вопроса проведения 25 мая "последнего звонка", необходимо с сегодняшнего дня начать профилактическую работу по обеспечению безопасности, пресечению хулиганства выпускников, запрету поборов и незаконных сборов денег. В случае обнаружения такие фактов персональную ответственность будут нести директора. Министерством внутренних дел КР для обеспечения безопасности и общественной дисциплины по республике в дни прохождения мероприятий, посвященных окончанию учебного года, будут направлены более 4 тыс. сотрудников", — акцентировала внимание Султанбекова.

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