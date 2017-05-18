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Премьер поручил госорганам контролировать строительство двух школ в Нарынской области

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/premer...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426790-ru.html

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Премьер поручил госорганам взять на контроль строительство двух школ в Кочкорском и Джумгальском районах

Нарынская область является регионом с большим сельхозпотенциалом

18 мая 2017, 17:08       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 мая, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область проинспектировал ход строительства двух средних школ в Кочкорском и Джумгальском районах, сообщает пресс-служба правительства.
Глава правительства отметил, что при строительстве школ необходимо применять передовые технологии, в частности новые технологии по энергосбережению. При этом он подчеркнул, что здания школ должны соответствовать всем стандартам сегодняшнего дня, а также необходимо уделить внимание созданию максимально благоприятных условий для учащихся.
"В средней школе им. К. Темирова в селе Чекилдек Кочкорского района статс-секретарь Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самат Борубаев сообщил, что общая площадь школы 1326,5 кв. м и рассчитана на 150 учебных мест. Строительство почти, ведутся отделочные работы. В средней школе имени О. Ногойбаева в селе Чаек Джумгальского района Борубаев сообщил, что строительство рассчитанной на 275 учебных мест школы начато в 2015 году. Завершенат в 2017 году. Госинспекция по экологической и технической безопасности выдала предписания устранить некоторые нарушения. Осталось завершить отделочные работы и облагородить прилегающую территорию. Проблем с финансированием не имеется", – говорится в сообщении.
По информации министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, школу сдадут к новому учебному году 2017-2018.
Премьер отметил, что в последующем все школы в стране должны строиться по единому типовому проекту. Глава правительства осмотрел здание и поручил соответствующим госорганам взять на контроль качественное завершение всех строительных работ.

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