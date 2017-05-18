Премьер поручил госорганам контролировать строительство двух школ в Нарынской области

18 мая 2017, 17:08 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 мая, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область проинспектировал ход строительства двух средних школ в Кочкорском и Джумгальском районах, сообщает пресс-служба правительства.

Глава правительства отметил, что при строительстве школ необходимо применять передовые технологии, в частности новые технологии по энергосбережению. При этом он подчеркнул, что здания школ должны соответствовать всем стандартам сегодняшнего дня, а также необходимо уделить внимание созданию максимально благоприятных условий для учащихся.

"В средней школе им. К. Темирова в селе Чекилдек Кочкорского района статс-секретарь Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самат Борубаев сообщил, что общая площадь школы 1326,5 кв. м и рассчитана на 150 учебных мест. Строительство почти, ведутся отделочные работы. В средней школе имени О. Ногойбаева в селе Чаек Джумгальского района Борубаев сообщил, что строительство рассчитанной на 275 учебных мест школы начато в 2015 году. Завершенат в 2017 году. Госинспекция по экологической и технической безопасности выдала предписания устранить некоторые нарушения. Осталось завершить отделочные работы и облагородить прилегающую территорию. Проблем с финансированием не имеется", – говорится в сообщении.

По информации министра образования Гульмиры Кудайбердиевой, школу сдадут к новому учебному году 2017-2018.

Премьер отметил, что в последующем все школы в стране должны строиться по единому типовому проекту. Глава правительства осмотрел здание и поручил соответствующим госорганам взять на контроль качественное завершение всех строительных работ.