Минсоцразвития: в сфере услуг для пожилых граждан много нерешенных проблем

18 мая 2017, 17:17 Комментарии

В сфере соцуслуг для пожилых граждан много нерешенных проблем. Об этом заявила министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова на Национальной конференции "Построение новых возможностей на пути к достойной старости в современных условиях интеграции".

По ее словам, политика государства, направленная на преодоление проблем вызванных старением населения, требует целостного подхода в достижении поставленных задач.

"Необходимо максимизировать усилия для активизации сотрудничества с государственными, частными и международными организациями для достижения лучших социальных результатов. Весь потенциал и усилия направить на достижение основных принципов социального государства, прежде всего, социальной справедливости и солидарности поколений, содействие повышению благосостояния пожилых граждан и продвижение их интересов", – отметила Исакунова.

По ее словам многое делается для развития и улучшения качества социальных услуг для пожилых граждан, но много и нерешенных проблем. К ним относятся: отсутствие учреждений нового типа – геронтологических центров, домов семейного типа, центров временного дневного пребывания для пожилых, клубов общения и досуга для лиц пожилого возраста. Систему оказания социальных услуг необходимо приблизить к месту проживающих с учетом с индивидуальных потребностей пожилых граждан.