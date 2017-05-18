В Бишкеке обсудили развитие авиации через либерализацию воздушного пространства

18 мая 2017, 17:21 Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков 18 мая провел совещание по вопросу развития авиационного сектора страны путем либерализации воздушного пространства, сообщает пресс-служба президента.

На заседании рассмотрены пути обеспечения свободного доступа международных авиакомпаний к аэропортам Кыргызстана и их наземным службам, создания правовых условий для привлечения новых рыночных субъектов в гражданский сектор.

"Субъекты гражданской авиации заинтересованы в либерализации существующих правил и создании свободного рынка, поскольку это будет способствовать увеличению количества взлет-посадок воздушных бортов в аэропортах Кыргызстана, расширит сферы их деятельности, позволит активно привлекать в сектор гражданской авиации зарубежные авиакомпании в интересах граждан", – говорится в сообщении.

По итогам обсуждения Исаков поручил Агентству гражданской авиации совместно с компетентными госорганами обеспечить разработку пошагового плана мероприятий по решению задач либерализации воздушного пространства, которые в том числе должны содержать меры по созданию необходимых для этого правовых условий.