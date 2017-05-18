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В Бишкеке обсудили развитие авиации через либерализацию воздушного пространства

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426788-ru.html

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18 мая 2017, 17:21       Комментарии

Руководитель аппарата президента Сапар Исаков 18 мая провел совещание по вопросу развития авиационного сектора страны путем либерализации воздушного пространства, сообщает пресс-служба президента.
На заседании рассмотрены пути обеспечения свободного доступа международных авиакомпаний к аэропортам Кыргызстана и их наземным службам, создания правовых условий для привлечения новых рыночных субъектов в гражданский сектор.
"Субъекты гражданской авиации заинтересованы в либерализации существующих правил и создании свободного рынка, поскольку это будет способствовать увеличению количества взлет-посадок воздушных бортов в аэропортах Кыргызстана, расширит сферы их деятельности, позволит активно привлекать в сектор гражданской авиации зарубежные авиакомпании в интересах граждан", – говорится в сообщении.
По итогам обсуждения Исаков поручил Агентству гражданской авиации совместно с компетентными госорганами обеспечить разработку пошагового плана мероприятий по решению задач либерализации воздушного пространства, которые в том числе должны содержать меры по созданию необходимых для этого правовых условий.

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