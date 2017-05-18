Мобильный оператор О! подвел итоги акции "Великая Победа!"

18 мая 2017, 17:07 Комментарии

Не так давно Кыргызстан отметил один из самых значимых праздников - День Победы в Великой Отечественной войне. Мобильный оператор О! по традиции предложил каждому лично внести свой вклад и немного облегчить жизнь тем, кто когда-то боролся за наше будущее в рамках акции "Великая Победа!".

Тысячи абонентов О! откликнулись на этот призыв: кто-то выслал SMS, кто-то просто позвонил на номер 1945. Многие сделали это не один раз и в результате удалось собрать денежные средства в размере 80 060 сомов. Вся сумма была торжественно передана Общественному объединению "Республиканский совет ветеранов войны, вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызской Республики". Совсем немногим из ветеранов ВОВ удалось лично прибыть на мероприятие, но те, кто смог, порадовали своим хорошим настроением и выразили искренние слова благодарности всем абонентам О! за помощь. В дальнейшем вся сумма будет равномерно распределена согласно спискам объединения.

Помимо акции, реализованной благодаря отзывчивости тысяч абонентов сети, сотрудники мобильного оператора О! самостоятельно организовали сбор денежных средств по компании, которые были направлены на поддержку ветеранов ВОВ. Волонтёры посетили почётных адресатов лично, вручив им продукты питания и нужные в хозяйстве принадлежности. Надо ли говорить о том, как рады были вниманию седовласые герои…

"Было интересно услышать из первых уст рассказы о войне. Мы узнали о бессонных ночах тружеников тыла, послушали историю девочки 2-го класса, которая обрабатывала 8 гектаров земли, собирала урожай и возила их на тележке до Канта, потом ночами стояла в очереди, чтобы сдать урожай, – делятся впечатлениями волонтёры. – Поразила история солдата, который отдал 10 лет жизни этой войне, он же, кстати, снялся в клипе "Атага Кат" (ооруба, Ата, ооруба). По иронии судьбы, у него случилось то же, что и в клипе этой песни, его выселил из дома собственный сын. Не менее интересными были истории чекиста, которому отдал собаку пленный фашист. Этому дедушке уже 96 лет, он учит стихи и душевно их читает".

Никто не забыт! Ничто не забыто!

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