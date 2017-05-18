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Нарынская область является регионом с большим сельхозпотенциалом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360076_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426785-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: "Нарынская область является регионом с большим сельскохозяйственным потенциалом"

18 мая 2017, 17:08       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 мая, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом проведения весенне-полевых работ в Кочкорском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Глава кабмина подчеркнул, что Нарынская область является регионом с большим сельскохозяйственным потенциалом, который должен использоваться в полном объеме. Особое внимание необходимо уделить выращиванию сельскохозяйственных культур и развитию животноводства.
Жээнбеков напомнил, что правительством в целях интенсивного развития аграрной отрасли ведется активная работа по техническому переоснащению сельского хозяйства страны. Он подчеркнул, что идет работа над развитием экспорта, увеличением объемов сельскохозяйственной продукции с высокой долей переработки.
Аким Кочкорского района Нурлан Керимкулов представил информацию по посеву сельскохозяйственных культур.
Он отметил, что среди фермеров, крестьян района отмечается заинтересованность к лизинговой программе правительства страны. Фермеры берут в лизинг сельскохозяйственную технику в рамках программы правительства и по линии международных доноров.
По его данным, в рамках проекта Финансирование сельского хозяйства-5 фермеры и крестьяне района получили льготных кредитов на сумму 79 млн 116 тысяч сомов.

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