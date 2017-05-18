Рабочий день закончился, не начавшись. Предпринимателей выгнали из офисов

18 мая 2017, 17:16 Комментарии

Утром 17 мая в офисе ОсОО "Кайзер" в Бишкеке на улице Шопокова, 121 появились 15-20 человек в форме сотрудников милиции и двое людей в штатском. Не предъявляя никаких документов, они сообщили, что являются представителями прокуратуры и прибыли для выселения компании из здания. Применяя физическую силу, они выгнали из помещения сотрудников и арендаторов. Их рабочий день закончился, не начавшись.

По словам сотрудников компании, это рейдерство кажется приветом из доисторических времен. Они возмущены тем, что в правовом государстве, где на защите прав граждан стоит и Конституция, и правосудие, имущество средь бела дня изымается неизвестными.

Как рассказала представитель компании Ирина Колесова, никаких уведомлений в адрес ОсОО "Кайзер" о выселении не поступало. Судебное разбирательство по вопросу недвижимости сейчас находится на стадии апелляционной инстанции и судебные процессы еще не завершены. Последняя апелляционная жалоба на решение межрайонного суда еще не рассматривалась.

"Поскольку доказано, что это здание принадлежит ОсОО "Кайзер" на правах частной собственности и есть решение суда, то они не имеют права просто так отнять бездоказательно, причем они не предупредили нас, что будут проводить такую акцию", – сказали представители компании.

Поэтому, как говорят юристы, действия лиц, предположительно, представляющих правоохранительные органы, являются незаконными.

"Утром пришли - нас не пускают, на основании чего оцепили здание, мы не знаем. Там у нас все осталось оборудование, клиентские телефоны, а нас туда не пускают и мы зайти не можем. Люди подходят, спрашивают, мы им говорим: подождите, сейчас, может быть, уже пропустят, но пока безрезультатно", - заявил арендатор Алексей Большаков.

Причина, повод и следствие

Двухэтажное здание, расположенное в центре города, является лакомым куском. Его в 2009 году "Кайзер" приобрел у ОсОО "Айрус" за 35 млн сомов. Как говорят юристы, сделка была законной, подтверждена нотариально и зарегистрирована в уполномоченных регистрационных органах и в управлении по землеустройству. Новый владелец недвижимости получил Красную книгу, подписал акт приема-передачи и спокойно работал несколько лет.

Шумиха вокруг здания началась в 2013 году, когда в СМИ прошла информация о том, что помещение значится в списке имущества, подлежащего конфискации, а суд на эту тему уже проходит во второй инстанции.

Борьба ОсОО "Кайзер" за законно выкупленную недвижимость растянулась на годы – судебные тяжбы, массовые увольнения, обращения к президенту, но все бесполезно.

Однако, по словам юристов компании, судебных актов об изъятии недвижимого имущества на ул. Шопокова, 121 никогда не принималось, а значит, оно было изъято помимо воли собственника и без решения суда, что противоречит нормам, закрепленным в Конституции.

Прокуратура в кустах?

Узнать причину неожиданного выселения у людей в форме "ВБ" так и не удалось. Большую часть времени они провели в кустах, избегая вопросов и не желая идти на контакт с прессой.

"Эти граждане не посчитали нужным предъявить документы. Они просто зашли в здание, как захватчики. Они не оповестили нас о чем-либо заранее, не выслали нам уведомления заказным письмом. Сегодня пришли просто утром до начала рабочего дня, когда никого на территории не было, и захватили здание. Кто это такие? Мы не знаем. На контакт они не идут, прячутся, чтобы их не сняли на видео. Почему они не хотят общаться с представителями СМИ? Если мы не правы, то сотрудники прокуратуры должны выйти и сказать, что это здание по закону принадлежит им. Тем не менее они же просто прячутся", - заявляют в ОсОО "Кайзер".

Согласно Конституции, частная собственность неприкосновенна и никто не может быть лишен своего имущества, а изъятие имущества помимо воли собственника допускается только по решению суда. Юристы "Кайзера" отмечают, что в этом случае Основной закон отодвинули в сторону.

"Мы верим, что в конце концов в ситуации разберутся, наши конституционные права будут доказаны и мытарства закончатся. Но если этого все же не произойдет, компания будет вынуждена обращаться в Международные суды и трибуналы с исками о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями государственных судов, повлекшими принудительное изъятие имущества и незаконное обращение в доход государства частной собственности, принадлежащей юридическому лицу на законных основаниях", – говорят представители ОсОО "Кайзер".