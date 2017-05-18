Сегодня: умники и умницы, предвыборные маневры, реновация по-бишкекски

18 мая 2017, 17:30 Комментарии

Умники и умницы. В парламенте вскрыли злоупотребления при распределении квоты на бесплатное обучение студентов из Кыргызстана в Венгрии. По межгосударственному соглашению ежегодно наша республика может отправлять 25 молодых людей в вузы Будапешта. Сотни заявок, поданных абитуриентами, исчезли в недрах Министерства образования, там же составили свой список "счастливчиков", в котором оказались дети чиновников и депутатов.

Уже точно установлено, что право на бесплатное обучение в Венгрии получили Айым Калысбекова, дочь статс-секретаря Министерства образования и науки Калысбека Шадыханова, Бегимай Мадеминова, дочь депутата Мурадыла Мадеминова, и Нуркыз Усупбекова, дочь начальника отдела Минобразования Марата Усупбекова. Кстати активисты полагают, что со списком из 25 фамилий нужно еще поработать, так как, по их данным, там есть еще немало родственников и протеже других высокопоставленных деятелей.

Предвыборные маневры. После регистрации кандидатом в президенты Сооронбай Жээнбеков должен приостановить исполнение обязанностей премьер-министра Кыргызстана. Правительство может остаться, чиновники лишь получат приставку "и.о". Временно возглавлять кабинет министров в этом случае будет первый-вице-премьер.

Как пояснил Кайрат Осмоналиев, член Центральной избирательной комиссии, Сооронбай Жээнбенков, может и не писать заявление об отставке. Это его личное желание. По закону он обязан только приостановить полномочия с момента регистрации кандидатов до подведения итогов выборов. Если голосование состоится 15 октября, то официально регистрация кандидатов начнется 15 июня.

Реновация по-нашему. Двух- и трехэтажные дома в центре Бишкека пойдут под ковш экскаватора. Жители жилого квартала, ограниченного улицами Фатьянова, Льва Толстого и Тыныстанова согласны на снос ветхого жилья в обмен на новое. О планах застройки этого кубика сообщила столичная мэрия.

Как подчеркивают в муниципалитете, старые кирпичные дома малой этажности, возведенные в 50-60-е годы прошлого столетия, не соответствуют нормам безопасной эксплуатации и находятся в аварийном состоянии. Проектом предусмотрен снос этих зданий и строительство многоэтажных жилых домов и общежитий с квартирами-студиями.

Небо Европы осталось закрытым. Всем 13-ти авиакомпаниям Кыргызстана по-прежнему запрещено появляться в воздушном пространстве любого из государств Европейского союза. ЕК обновила так называемый "черный список", однако отечественные перевозчики, несмотря на предпринимаемые меры по обновлению парка самолетов, в нем остались.

Кстати, Кыргызстан - единственное государство в СНГ, к которому Старый свет применяет такого рода санкции. Есть мнение, что при составлении перечня европейские чиновники руководствуются в том числе и политическими мотивами. И вполне вероятно, что подобные предположения имеют под собой реальную основу.

Ворон ворону. Депутаты создадут комиссию для изучения уголовного дела Каната Исаева. Инициатива принадлежит парламентариям от партии "Кыргызстана", членом которой и является обвиняемый в коррупции депутат. В состав комиссии вошли представители всех парламентских фракций. При этом срок ее работы по каким-то причинам не определен.

По материалам дела, расследование которого ведет ГКНБ, злоупотребления имели место, когда Исаев занимал пост мэра Токмака. Он, пользуясь служебным положением, надавил на депутатов местного кенеша и передал в частную собственность муниципальную землю под строительство торгового центра. Кроме того, Исаев в сговоре с другими должностными лицами незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании. Также депутата уличили в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по серьезно заниженной цене. После предъявления обвинений с Каната Исаева взята подписка о невыезде.

Такой футбол нам не нужен! Оба отечественных клуба - бишкекский "Дордой" и ошский "Алай" - проиграли матчи пятого тура группового этапа розыгрыша Кубка AFC. Причем обе встречи закончились с одинаковым счетом 1:4, к сожалению, не в нашу пользу. Столичная команда уступила на домашней арене таджикскому "Истиклолу", а алайцы потерпели поражение в гостях от туркменского "Алтын-Асыра".

Положение в отборочной группе "D" розыгрыша Кубка AFC для наших коллективов хуже некуда. "Дордой" на предпоследнем месте с тремя очками, а "Алай" с нолем на самом дне турнирной таблицы. Кстати, в последнем туре отечественные команды сыграют между собой, эта встреча по сути уже ничего не значит и пройдет в Оше. При этом лидеры группы набирали по 13 очков и судьбу первого места они будут решать в очном поединке. Утешением в этой ситуации может быть только оптимистичный лозунг наших болельщиков - "Мы еще вернемся!".