В ГТС состоялась церемония открытия кабинетов для групп портового контроля

18 мая 2017, 16:57 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. 18 мая 2017 года в Государственной таможенной службе при Правительстве Кыргызской Республики состоялась церемония открытия Группы портового контроля в рамках Программы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками (ПККП). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В церемонии приняли участие руководство ГТС при ПКР в лице ШБердалиева, сотрудники ГТС, глава Программного офиса УНП ООН в КР Александр Федулов, региональный координатор программы УНП ООН Батыр Гельдыев, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызской Республике Ёсихиро Ямамура, старший программный советник по Центральной Азии, бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Госдепартамента США Джеймс Каллахан и представители программы "Экспортного контроля и безопасности границ" Посольства США в Кыргызской Республике.

Группа портового контроля была образована в рамках ПККП в целях систематического анализа и профилирования грузов/контейнеров повышенного риска на предмет выявления незаконного оборота наркотиков и других видов незаконной деятельности, в то же самое время, оказывая содействие осуществлению законной торговли.

Основными направлениями деятельности Программы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками являются:

- создание и дальнейшая работа групп контроля за контейнерными перевозками, последовательно применяющих приобретенные профессиональные и технические навыки при выявлении, отборе и досмотре грузов из группы повышенного риска;

- осуществление сотрудничества группы портового контролю и бизнес сообщества для повышения эффективности и укрепления взаимного доверия и понимания необходимого для укрепления и защиты контроля за системой поставок товаров;

- внедрение новых инструментов и механизмов для сбора, обмена и анализа информации по преступлениям в сфере контейнерных перевозок, используемых на регулярной основе на национальном, региональном и/или международном уровне.

Аналогичная группа также создана на базе Таможни "Ош", ориентированная на выявление грузов повышенного риска по южному региону Кыргызской Республики, открытие которой состоится 19 мая 2017 года при участии руководства ГТС и представителей Программы Управления ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками в г. Ош.