Безработные, многодетные и матери-одиночки смогут пройти бесплатные курсы кройки и шитья

18 мая 2017, 17:09 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Красный полумесяц Кыргызстана запускает пилотный проект для уязвимых женщин - безработных, многодетных матерей, матерей-одиночек.

Как сообщили в пресс-службе организации, запускаются курсы "Кройки и шитья" в г.Бишкек.

"Женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут прийти в офис Красного Полумесяца в Бишкеке и совершенно бесплатно обучиться основам швейного мастерства. В течение месяца женщины будут обучаться навыкам шитья и по окончании курсов получат сертификаты. Приобретенные навыки мастерства позволят женщинам самостоятельно зарабатывать на жизнь, открыть собственное дело", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что подобные курсы имеются в Нарынской, Ошской и Баткенской областях. Где за год более тысячи женщин обучаются новой профессии благодаря Красному Полумесяцу Кыргызстана.