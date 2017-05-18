Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

" МДС " Проект "цифрового" Шелкового пути: выгоды для Кыргызстана" МДС " Проект "цифрового" Шелкового пути: выгоды для КыргызстанаПремьер поручил госорганам контролировать строительство двух школ в Нарынской областиПремьер поручил госорганам контролировать строительство двух школ в Нарынской области

Безработные, многодетные и матери-одиночки смогут пройти бесплатные курсы кройки и шитья

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bezrabotn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426780-ru.html

Похожие новости

После массового отравления детей во всех соцучреждениях пройдут проверки

Президент Алмазбек Атамбаев наградил многодетных матерей орденами и медалями

2169 многодетных матерей указом президента награждены орденами и медалями

Атамбаев подписал указы о награждении многодетных матерей орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"

Атамбаев подписал указы о награждении многодетных матерей республики орденами "Баатыр эне" и медалями "Эне данкы"

18 мая 2017, 17:09       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Красный полумесяц Кыргызстана запускает пилотный проект для уязвимых женщин - безработных, многодетных матерей, матерей-одиночек.
Как сообщили в пресс-службе организации, запускаются курсы "Кройки и шитья" в г.Бишкек.
"Женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут прийти в офис Красного Полумесяца в Бишкеке и совершенно бесплатно обучиться основам швейного мастерства. В течение месяца женщины будут обучаться навыкам шитья и по окончании курсов получат сертификаты. Приобретенные навыки мастерства позволят женщинам самостоятельно зарабатывать на жизнь, открыть собственное дело", - отметили в пресс-службе.
Напомним, что подобные курсы имеются в Нарынской, Ошской и Баткенской областях. Где за год более тысячи женщин обучаются новой профессии благодаря Красному Полумесяцу Кыргызстана.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум