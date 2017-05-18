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Сооронбай Жээнбеков: "Развитие ирригации - приоритетное направление в деятельности правительства страны"

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426778-ru.html

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18 мая 2017, 17:19       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. "В рамках Национальной стратегии устойчивого развития страны на 2013-2017 годы особое внимание уделено развитию ирригационных систем. Работа в этом направлении будет продолжена и в последующем", — отметил Премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочей поездки в Нарынскую область во время ознакомления с состоянием бассейна суточного регулирования (БСР) в сельском округе Баш-Кууганды и проектом по строительству БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз Джумгальского района.
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, С.Жээнбеков напомнил, что на сегодня Правительством страны разработан проект Государственной программы развития ирригации Кыргызстана на 2017-2026 годы. В рамках данной программы будет продолжена работа по развитию ирригации и совершенствования системы водопользования. Новая Программа развития ирригационных систем позволит улучшить мелиоративную возможность более 50 тысяч га земли по всей стране.
Директор департамента водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кокумбек Таштаналиев сообщил, что строительство БСР в сельском округе Баш-Кууганды было начато в 1990 году и приостановлено в 1993 году. На сегодняшний день для завершения строительства объекта необходимо около 60 млн. сомов.
"Ввод новых орошаемых земель позволит обеспечить земельными наделами около 90 человек и создаст кормовую базу для животноводства. С вводом объекта БСР появится возможность дополнительно орошать 200 га земли", — проинформировал Кокумбек Таштаналиев.
Он отметил, что строительства данного объекта завершится до конца 2017 года, согласно ранее данному поручению Премьер-министра, и к следующим полевым работам БСР уже будет готов к эксплуатации.
Местные жители выразили благодарность Главе Правительства за решение вопроса строительства данного объекта, который оставался нерешенным на протяжении долгих лет.
Что касается второго объекта — проекта по строительству БСР в сельском округе Кызыл-Жылдыз, то ориентировочная стоимость работ составит около 60 млн. сомов. Ввод новых орошаемых земель позволит обеспечить земельными наделами около 300 человек и создаст кормовую базу для животноводства.

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