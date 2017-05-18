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Новости Кыргызстана

Качели для детей с ОВЗ на бульваре Эркиндик сломали местные жителиКачели для детей с ОВЗ на бульваре Эркиндик сломали местные жители

В Бишкеке прошел ознакомительный семинар-тренинг для библиотекарей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426777-ru.html

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18 мая 2017, 17:03       Комментарии

В Централизованной библиотечной системе столицы был проведен семинар-тренинг совместно с Республиканским научно-методическим центром при АНСПО (Агентство начального и среднего профессионального образования) для библиотекарей учебных заведений для начального профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В ходе семинара библиотекари Централизованной библиотечной системы ознакомили о работе комплектования книжного фонда, также проводимыми массовыми мероприятиями (показ слайда) Централизованной библиотечной системой. Также была проведена экскурсия по отделам библиотеки для библиотекарей учебных заведений.

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