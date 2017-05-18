В Бишкеке прошел ознакомительный семинар-тренинг для библиотекарей

18 мая 2017, 17:03 Комментарии

В Централизованной библиотечной системе столицы был проведен семинар-тренинг совместно с Республиканским научно-методическим центром при АНСПО (Агентство начального и среднего профессионального образования) для библиотекарей учебных заведений для начального профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В ходе семинара библиотекари Централизованной библиотечной системы ознакомили о работе комплектования книжного фонда, также проводимыми массовыми мероприятиями (показ слайда) Централизованной библиотечной системой. Также была проведена экскурсия по отделам библиотеки для библиотекарей учебных заведений.