Качели для детей с ОВЗ на бульваре Эркиндик сломали местные жители

18 мая 2017, 16:54 Комментарии

В Бишкеке около месяца назад на бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия установили качели для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, как сообщили читатели K-News, качели сломали местные жители.

Конструкция качелей предусматривает въезд на платформу по опускающемуся пандусу, фиксирующему положение качелей. Однако пандус уже сломали.

"На качели залезают сразу несколько детей, а родители не следят за ними. Буквально недавно было все нормально, а уже сегодня сломали", — рассказала одна из жителей Бишкека, которая часто гуляет по бульвару Эркиндик.

В муниципалитете пообещали починить качели в ближайшее время.