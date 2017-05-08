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Качели для детей с ОВЗ на бульваре Эркиндик сломали местные жители

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kachel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426776-ru.html

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18 мая 2017, 16:54       Комментарии

В Бишкеке около месяца назад на бульварах Эркиндик и Молодая Гвардия установили качели для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, как сообщили читатели K-News, качели сломали местные жители.
Конструкция качелей предусматривает въезд на платформу по опускающемуся пандусу, фиксирующему положение качелей. Однако пандус уже сломали.
"На качели залезают сразу несколько детей, а родители не следят за ними. Буквально недавно было все нормально, а уже сегодня сломали", — рассказала одна из жителей Бишкека, которая часто гуляет по бульвару Эркиндик.
В муниципалитете пообещали починить качели в ближайшее время.

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