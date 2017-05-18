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В Бишкеке водитель сбил парня на пешеходном переходе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360075_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426775-ru.html

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18 мая 2017, 16:40       Комментарии

В Бишкеке водитель сбил парня на пешеходном переходе. Об этом сегодня, 18 мая, на своей странице в социальной сети Facebook написал гражданский активист Авланбек Джумабаев.
По его словам, наезд на молодого человека произошел в момент, когда он переходил дорогу в установленном месте по улице Московской, рядом с 13-й школой.
В свою очередь в столичном Управлении патрульной милиции "ВБ" подтвердили данный факт. Уточняется, что водитель автомашины Honda Fit, двигаясь с запада в восточном направлении, сбил 24-летнего парня.
"В настоящий момент автомашина 20-летнего водителя поставлена на автостоянку. Сам нарушитель сейчас проходит освидетельствование на алкоголь. Пострадавший доставлен в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии", - сообщили в УПМ.

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