Кыргызстан в проекте "Один пояс – один путь". Перспективы и возможности

18 мая 2017, 16:48 Комментарии

Искусственным разгоном смога в небе и ограничением автомобильного движения по всему городу - с этого начался один из масштабных мероприятий Китая - форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь", который прошел в столице КНР Пекине 14-15 мая.

"Один пояс – один путь" - выдвинутое Китайской Народной Республикой предложение объединённых проектов "Экономического пояса Шёлкового пути" и "Морского Шёлкового пути XXI века".

Предложение было впервые выдвинуто председателем КНР Си Цзиньпином во время визитов в страны Центральной Азии и в Индонезию осенью 2013 года. Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая.

По официальным данным Китая, "Один пояс и один путь" охватывает большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том числе "новые экономики" и развитые страны. На территории мегапроекта сосредоточены богатые запасы ресурсов, проживает 63 % населения планеты, а предположительный экономический масштаб — 21 трлн долларов США.

В форуме принимали участие главы государств 30 стран мира, в том числе и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Глава Кыргызстана в ходе своего выступления выразил готовность к сопряжению концепции "Один пояс - один путь" с национальной программой "Таза коом".

"Современный мир переживает период глубинной трансформации. Рост глобализации и интеграционных процессов несут в себе большие надежды и перспективы, и в то же время непростые проблемы. И в этом смысле трудно переоценить значение идеи, предложенной председателем КНР Си Цзиньпинем. "Один пояс – один путь" открывает новые возможности и большие перспективы. А для Центральной Азии и в частности для Кыргызстана это возможность выхода к морю. Но кроме решения логистических и транспортных задач, я хотел бы особо поддержать идеи, предложенные Си Цзиньпинем о строительстве цифрового Шелкового пути и борьбе с коррупцией. Эти две идеи особо близки для нашей страны, потому что Кыргызстан готовит долгосрочную стратегию развития и ключевым станет национальная программа "Таза коом", что означает чистое, прозрачное, транспарентное общество", - сказал он.

Помимо этого, глава государства в рамках концепции "Один пояс – один путь" предложил приступить к реализации двух следующих задач.

Первое - расширение сети волоконно-оптических линий передачи (ВОЛС), проходящих из Китая в Европу через территорию Кыргызстана. "Если ВОЛС будут проходить через Кыргызстан, то скорость передачи данных увеличится в десятки раз от Гонконга и Шанхая до Берна и Рима, Будапешта и Брюсселя, до Праги и Мадрида", - сказал он.

Второе - построение высокотехнологических логистических центров и развитие совместной электронной торговли. "В условиях роста таких интернет-гигантов, как например Aлибаба, Taobao, Кыргызстан может стать страной наилучшего благоприятствования для построения логистических центров для ускорения выполнения Интернет-заказов для потребителей стран большой Евразии, как сказал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, имея ввиду весь наш континент "Евразия", - отметил главы Кыргызстана.

В рамках идеи нового Шелкового пути президент подчеркнул, что Кыргызстан поддерживает проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

По мнению председателя комитета по промышленной политике, содействия экспорту, развития инфраструктуры и ГЧП торгово-промышленной палаты КР Кубата Рахимова, инициативу, предложенную А.Атамбаевым в рамках концепции "Один пояс – один путь", вполне возможно реализовать с определенными условиями.

"Мы - небольшое горное государство, через нас не проходят транзитные железные дороги. Соответственно, как вариант, Кыргызстан продолжает обсуждать с китайской стороной строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. И этот проект имеет право на жизнь при условии соблюдения нескольких критериев. Во-первых, если это будет делаться за счет частных инвестиций. Во-вторых, это должно делаться без госгарантий, потому что мы исчерпали лимит по внешнему долгу, к тому же КНР уже является крупнейшим кредитором Кыргызстана. В-третьих, это должен быть равный доступ к месторождениям полезных ископаемых без преференций только китайской стороне. В-четвертых, приоритетом для Кыргызстана остается соединение Севера и Юга страны", - сказал он.

Касаясь переноса промышленного оборудования Китая в КР, то здесь, по словам эксперта, Кыргызстан должен переносить только экологически чистое производство. "Нам не нужны грязные промышленные объекты, так как мы - маленькая страна и у нас есть хрупкий экологический баланс, который нам необходимо сохранить. К тому же, наша страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату. У нас не так много конкурентных преимуществ. Нашей стране лучше всего включиться в Шелковый путь с туристической инфраструктурой, стать настоящим оазисом Шелкового пути, а не очередной промышленной площадкой с выбросами в окружающую среду. Мы - идеальная рекреационная площадка и это наша ниша в проекте "Один пояс – один путь", - считает он.

"По поводу других проектов, таких как интернет-торговля, чтобы мы стали эффективным хабом перевалки китайских грузов в Евразию и Европу, то у нас для этого есть, например, аэропорт "Манас". Я думаю, что вполне возможно запустить его, так как интернет-торговля показывает впечатляющие темпы роста. Что касается волоконно-оптических линий связи, они как шли до того по нашей территории так и будут продолжены.

Я бы хотел отметить, что в решении этих вопросов, самое главное - это то, что должно быть здоровое двустороннее сотрудничество с учетом национальных интересов. У нашей страны должно быть четкое понимание национальных интересов. И тем более, Китай - наш сосед, и мы должны с ним дружить аккуратно, дабы не потерять экономический суверенитет. Также важно, что Шелковый путь – это взаимовыгодный путь, а не продвижение только своих интересов со стороны Китая", - полагает эксперт Кубат Рахимов.

Относительно глобального вопроса концепции "Один пояс – один путь" Кубат Рахимов отметил, что данный проект дает возможность диверсификации выходов КНР как на суше, так по морю.

"Во-первых, идея была выдвинута Китаем и это оправдано, так как КНР является второй экономикой в мире. Неудивительно, что на открытии выступили сразу три стороны: председатель КНР Си Цзиньпинь, президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гуттереш. Во-вторых, инициатива молодая по историческим меркам – ей три года. На самом деле Китай, кроме обозначения основных принципов развития, пока изучает возможности полноценного функционирования, так называемого коридора развития. Коридор развития отличается от транспортного коридора тем, что в него вовлекаются и производственные, и людские, и ресурсные, и сырьевые факторы. Именно здесь возникла загвоздка - многие эксперты разных стран мира задались вопросом, действительно ли китайская сторона готова развивать промышленность и экономику всех прилегающих территорий или все-таки больше заинтересована в том, чтоб продвигать свою продукцию. Прошедший саммит не дал ответа на этот вопрос.

В-третьих, очень показателен демарш Индии. Они официально отказались на всех уровнях присутствовать на этом форуме из-за того, что в "Один пояс – один путь" включили Китайско-Пакистанский экономический договор. Этот проект оценивается в 46 млрд долларов и он на самом деле достаточно эффективный, но именно в двустороннем, а не многостороннем аспекте. Официальный Нью-Дели повел себя достаточно жестко, потому что транспортная логистика этого проекта проходит по спорным территориям Индии и Пакистана. И еще момент, то, что Евросоюз не подписал итоговую резолюцию Пекинского форума ОПОП, также вызывает вопросы", - заключил он.

В кулуарах форума президент Алмазбек Атамбаев встретился с главами Казахстана - Нурсултаном Назарбаевым, России - Владимиром Путином и Узбекистана - Шавкатом Мирзиёевым. Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Также глава государства переговорил с президентами Швейцарии, Чили, премьер-министром Венгрии и исполнительным директором Международного валютного фонда.

В завершении Алмазбек Атамбаев встретился с председателем Китая Си Цзиньпинем. Лидеры стран в ходе переговоров подробно обсудили вопросы, касающиеся создания кыргызско-китайского фонда, строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Кроме того, были затронуты вопросы в сфере безопасности, углубления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и проведения совместных научно-практических мероприятий.

Стоит отметить, что Дипломатические отношения между Кыргызстаном и Китаем были установлены 5 января 1992 г.

На сегодняшний день между двумя странами подписано более 200 межгосударственных, межправительственных, межведомственных и других двусторонних документов, что свидетельствует о наличии серьезной договорно-правовой базы и стремлении двух стран последовательно развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах взаимного интереса.

Немаловажную роль играет тот факт, что между двумя государствами установлены тесные торговые отношения.

Согласно официальным данным, товарооборот между КР и КНР в 2013 году составил 1471,0 млн долларов, в 2014 году - 1233,4 млн долларов, в 2015 – 1065,0 млн долларов, в 2016 – 1548,5 млн долларов.

Подготовила Мехриниса Сулайманова