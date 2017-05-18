Опасно выставлять напоказ — самые редкие экспонаты музеев КР

18 мая 2017, 16:23 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. В Кыргызстане, как и во всем мире, 18 мая отмечают Всемирный день музееев.

Эту дату отмечают с 1978 года в более 100 странах. В Кыргызстане функционируют 58 музеев, в которых хранится более 250 тысяч экспонатов, относящихся к разным векам и эпохам. Здесь можно увидеть различные предметы, сделанные из золота, серебра, бронзы или керамики.

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан представляют фотографии раритетов, которые не выставляют на всеобщее обозрение в Государственном историческом музее, поскольку это очень редкие и ценные вещи. Их показ запланирован после реконструкции здания музея.

© Фото / Государственный исторический музейЭкспонаты в Государственном историческом музее, которые не выставляют на всеобщее обозрение Эти перстни, медальон, браслеты и височные украшения (всего 150 предметов) были найдены в 1958 году в ущелье Шамси Чуйской области. Они изготовлены в IV-V веках нашей эры.

Маска лицевая из листового золота. Черты лица схематичны. Миндалевидные глаза с вставками из цветных камней. На щеки и нос маски нанесен рисунок в виде древа жизни, контуры заполнены белой пастой. Чуйская долина. Могильник Шамси IV-V веков нашей эры.

Сосуд типа "мургоби" с горловиной. Слив оформлен в виде шеи и головы барана. III-V века. Найдены в долине Кетмен-Тюбе.

Масляной светильник, относящийся к X-XII векам нашей эры. Найден в Таласской долине.