Чего нельзя кыргызскому зятю — пять правил

18 мая 2017, 16:25 Комментарии

Агентство Sputnik Кыргызстан решило с помощью этнографов Абдимиталипа Мурзакметова и Сайдиллы Эралиева перечислить пять правил в традициях кыргызов, соблюдение которых обязательно для куйоо бала - зятя.

Зять никогда не живет у родственников жены. Совместное проживание с родственниками супруги считалось позором для джигита. Таких называли "куч куйоо", то есть примаками.

Зять не смотрит в лицо тестю и теще, старших родственников жены. Когда он приезжает забирать невесту, мало говорит, если и говорит, то не повышает голос. Такая традиция нередко соблюдается даже после многих лет совместной жизни, когда зять уже породнился со всеми.

Никогда не называет по имени тестя и тещу, называя их "ата" (папой) и "апа" (мамой). Этим он выказывает свое уважение к ним как к своим родителям. До определенного времени не шутит при них. К братьям и сестрам жены зять должен относиться, как к родным. Когда приезжают родственники жены, считается неуважением выехать из дома даже по важным делам.

Зять, когда приезжает в гости к родителям жены, не может долго сидеть за дастарханом, он должен помогать в обслуживании гостей. Это считается признаком воспитанности и уважения к родителям супруги.

Раньше зять до женитьбы, даже в случае выплаты полностью калыма, не осмеливался прямо прийти в дом тестя, не привязывал коня к столбу у юрты.