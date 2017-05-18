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Чего нельзя кыргызскому зятю — пять правил

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426772-ru.html

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18 мая 2017, 16:25       Комментарии

Агентство Sputnik Кыргызстан решило с помощью этнографов Абдимиталипа Мурзакметова и Сайдиллы Эралиева перечислить пять правил в традициях кыргызов, соблюдение которых обязательно для куйоо бала - зятя.
Зять никогда не живет у родственников жены. Совместное проживание с родственниками супруги считалось позором для джигита. Таких называли "куч куйоо", то есть примаками.
Зять не смотрит в лицо тестю и теще, старших родственников жены. Когда он приезжает забирать невесту, мало говорит, если и говорит, то не повышает голос. Такая традиция нередко соблюдается даже после многих лет совместной жизни, когда зять уже породнился со всеми.
Никогда не называет по имени тестя и тещу, называя их "ата" (папой) и "апа" (мамой). Этим он выказывает свое уважение к ним как к своим родителям. До определенного времени не шутит при них. К братьям и сестрам жены зять должен относиться, как к родным. Когда приезжают родственники жены, считается неуважением выехать из дома даже по важным делам.
Зять, когда приезжает в гости к родителям жены, не может долго сидеть за дастарханом, он должен помогать в обслуживании гостей. Это считается признаком воспитанности и уважения к родителям супруги.
Раньше зять до женитьбы, даже в случае выплаты полностью калыма, не осмеливался прямо прийти в дом тестя, не привязывал коня к столбу у юрты.

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