В Бишкеке вновь наезд на пешехода, в этот раз без жертв (фото)

18 мая 2017, 16:08 Комментарии

В Бишкеке на улице Московской водитель, выехав на встречку, сбил пешехода. Об этом сообщил пользователь социальной сети Facebook Авлан Джмабаев.

По его словам, водитель двигался по встречной полосе, предназначенной для общественного транспорта.

"Из-за того что он нарушил ПДД, он не увидел пешехода, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Водитель не скрылся с места происшествия, мимо проезжала "скорая помощь" с тяжелобольным, она то и остановилась, чтобы оказать первую помощь, до приезда другой бригады", – сообщил он.

1 of 3 Фото: Авлан Джмабаев