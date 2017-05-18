Султанбекова: В случае обнаружения фактов сбора денег на "последний звонок" персональную ответственность будет нести директор

18 мая 2017, 16:12 Комментарии

"В случае обнаружения фактов сбора денег на последний звонок персональную ответственность будет нести директор", – заявила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова 18 мая на совещании по вопросу организации летнего отдыха детей и проведения 25 мая "последнего звонка", сообщает пресс-служба правительства.

По данным Минобразования, в 2017 году из республиканского бюджета для организации летнего отдыха выделено 5 млн. сомов, которые будут переданы Центральному комитету профсоюзов для организации летнего отдыха.

"Касаясь вопроса проведения 25 мая "последнего звонка", необходимо с сегодняшнего дня начать профилактическую работу по обеспечению безопасности, пресечению хулиганства выпускников, запрету поборов и незаконных сборов денег. В случае обнаружения такие фактов персональную ответственность будут нести директора. Министерством внутренних дел КР для обеспечения безопасности и общественной дисциплины по республике в дни прохождения мероприятий, посвященных окончанию учебного года, будут направлены более 4 тыс. сотрудников", — акцентировала внимание Султанбекова.