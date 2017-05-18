Сколько можно заработать за счёт депозита в Банке и доверяет ли население КР свои деньги банкам?

18 мая 2017, 15:57 Комментарии

В условиях финансовой нестабильности, у людей всё чаще возникают мысли о том, как сохранить и приумоножить свои сбережения. На сегодняшний день в Кыргызстане существует ряд инструментов инвестирования, таких как:

1) Государственные ценные бумаги, куда, в свою очередь, входят:

• Государственные казначейские векселя (ГКВ).

• Государственные казначейские облигации (ГКО).

• Казначейские обязательства (КО) и

• Ноты Национального банка КР (НБКР).

2) Корпоративные ценные бумаги (акции и облигации компаний).

3) Золото.

4) Недвижимость.

5) Банковский депозит или вклад.

Сосредоточим своё внимание на последнем.

Банковский депозит

Банковский депозит - это один из основных способов для банков сформировать фонды, то есть, привлечь денежные ресурсы для выдачи кредитов. Другими словами, одни люди вкладывают свои деньги в банки для хранения, а другие берут их в качестве кредитов.

Для чего нужен банковский депозит?

Депозит является одним из распространённых способов уберечь своё богатсво от риска потери покупательской способности, а также увеличить его.

Что означает потеря покупательской способности? Например, если сегодня на 1000 сомов вы можете приобрести 5 видов каких – либо продуктов, а на следующий день, эти же 1000 сомов смогут купить уже лишь 3 вида таких продуктов - это и есть обесценивание денег.

Краткий обзор банковских депозитов в Кыргызстане

В нашей стране депозит является стандартным продуктом: по данным НБКР, в Кыргызстане функционируют 25 коммерческих банков и каждый из них предлагает размещение депозитов.

Согласно НБКР, по состоянию на 31 марта 2017 г. общий объём депозитов в действующих коммерческих банках составил 109,7 млрд. сомов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,6%.

Общий объём депозитов юридических лиц в коммерческих банках на 31 марта 2017 г. составил 49,2 млрд. сомов (или 44,8% от общего объма депозитов), а физических лиц – 54,5 млрд. сомов (или 49,7% от общего объёма депозитов). Оставшаяся доля, то есть, 5,4% или 6 млрд. сомов принадлежит депозитам нерезидентов.

Как мы видим, в Кыргызстане размещение денег в банках, в основном, осуществляется физическими лицами.

Основные факторы, влияющие на процентные ставки по депозитам

Процентные ставки по депозитам варьируются, в основном, в зависимости от следующих факторов:

1) Валюта, в которой отрывается депозит (национальная или иностранная) и

2) Вид депозита.

Депозиты можно открывать, как в национальной, так и в иностранной валюте. Согласно НБКР, по состоянию на 31 марта 2017 г. средневзвешенная ставка для вкладов в национальной валюте составила 6,88%, в иностранной валюте – 2,92%.

По срокам, депозиты подразделяются на срочные и до востребования. При открытии депозита до востребования конкретный срок хранения денежных средств не устанавливается. Это означает, что вкладчик может в любой момент пополнить либо снять определённую сумму со своего счёта. Но, стоит отметить, что ставки по таким депозитам, как правило, низкие, так как банкам это невыгодно.

В случае открытия срочного депозита, устанавливается определённый срок, в течение которого вкладчик не может изъять свои денежные средства. Процентные ставки по срочным депозитам, как правило, высоки и зависят от суммы вклада (чем больше сумма вклада, тем выше доходность) и срока размещения денежных средств в банке (чем дольше срок, тем выше доходность).

По данным НБКР, на 31 марта 2017 г. депозиты до востребования юридических лиц в коммерческих банках составили 3,4 млрд. сомов, тогда как срочные депозиты – 11,2 млрд. сомов. При этом основная часть срочных депозитов приходится на срок от 3 до 6 месяцев (3,2 млрд. сомов).

Депозиты до востребования физических лиц составили 23,9 млрд. сомов, а срочные депозиты – 29,4 млрд. сомов. Основная доля срочных депозитов частных лиц приходится на срок 6 – 12 месяцев (9,5 млрд. сомов).

К дополнению к общей классификации депозитов, существует ещё и частная. Это означает, что каждый банк разделяет свои депозитные продукты в зависимости от условий вклада.

Также на процентные ставки по депозитам влияют риски, которые несёт в себе сам банк. Например, если банк ненадёжный или есть вероятность его банкротства, то данный банк для компенсации такого риска предлагает вкладчикам высокие процентные ставки вознаграждения. Поэтому, прежде чем вкладывать деньги в какой – либо банк, нужно проанализировать его финансовое состояние, историю, мнения клиентов и т.д.

Сколько можно заработать на депозите в Кыргызстане?

По данным НБКР, на 31 марта 2017 г. средневзвешенная процентная ставка по депозитам юридических лиц в национальной валюте составила 4,34%, а в иностранной валюте – 2,08%. Если смотреть по видам депозитов, то по депозитам до востребования средневзвешенная процентная ставка равнялась 0,22% (в иностранной валюте – 1,12%), а по срочным депозитам – 11,67% (в иностранной валюте – 4,18%). В национальной валюте, наиболее высокая процентная ставка у депозитов сроком на 1 – 3 года (средневзвешенная процентная ставка 12,63%). В иностранной валюте – у депозитов сроком более 3 лет (6,28%).

На аналогичный период средневзвешенная процентная ставка по депозитам физических лиц в национальной валюте была равна 8,98%, а в иностранной валюте – 3,72%. При этом средневзвешенная процентная ставка по депозитам до востребования составила 3,25% (в иностранной валюте – 1,45%), тогда как по срочным депозитам – 13,58% (в иностранной валюте – 5,94%). В национальной валюте, наиболее высокая процентная ставка у депозитов, которые открываются на срок более, чем 3 года (16,1%). В иностранной валюте наблюдается аналогичная картина, но средневзвешенная процентная ставка составила 8,6%.

Доверяет ли население Кыргызстана банкам?

График 1. Источник: Национальный банк КР

Одним из критериев того, что население доверяет свои деньги банкам является количество фактических вкладов граждан.

Как мы видим на Графике 1, основная доля всех депозитов в Кыргызстане сосредоточена в Бишкеке. Следовательно, мы можем сказать, что, в основном, и доверие людей банкам концентрируется здесь. Однако, следует отметить, что нельзя обобщать данный вывод. Причинами относительно маленькой депозитной базы в регионах можно объяснить не только недоверием местных жителей к банковскому сектору, но и также незнанием людей о депозитных продуктах и его возможностях, отсутствием инфраструктуры банков в регионах, и, как следствие, доступа к ним.

АЦ "БизЭксперт"