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Сооронбай Жээнбеков: "Нарынская область является регионом с большим сельскохозяйственным потенциалом"

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426768-ru.html

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18 мая 2017, 15:59       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом проведения весенне-полевых работ в Кочкорском районе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава Правительства подчеркнул, что Нарынская область является регионом с большим сельскохозяйственным потенциалом, который должен использоваться в полном объеме. Особое внимание необходимо уделить выращиванию сельскохозяйственных культур и развитию животноводства.
Сооронбай Жээнбеков напомнил, что Правительством в целях интенсивного развития аграрной отрасли ведется активная работа по техническому переоснащению сельского хозяйства страны. Он подчеркнул, что идет работа над развитием экспорта, увеличением объемов сельскохозяйственной продукции с высокой долей переработки.
Глава государственной администрации — аким Кочкорского района Нурлан Керимкулов представил информацию по посеву сельскохозяйственных культур в сельских округах Кочкорского района и представил карту орошаемых земель района.
Он отметил, что среди фермеров, крестьян района отмечается заинтересованность к лизинговой программе Правительства страны. Фермеры берут в лизинг сельскохозяйственную технику в рамках программы Правительства и по линии международных доноров.
По его данным, в рамках проекта Финансирование сельского хозяйства-5 (ФСХ-5) фермеры и крестьяне района получили льготных кредитов на сумму 79 млн. 116 тысяч сомов.

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