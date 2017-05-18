Сооронбай Жээнбеков: "Нарынская область является регионом с большим сельскохозяйственным потенциалом"

18 мая 2017, 15:59 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом проведения весенне-полевых работ в Кочкорском районе. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства подчеркнул, что Нарынская область является регионом с большим сельскохозяйственным потенциалом, который должен использоваться в полном объеме. Особое внимание необходимо уделить выращиванию сельскохозяйственных культур и развитию животноводства.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что Правительством в целях интенсивного развития аграрной отрасли ведется активная работа по техническому переоснащению сельского хозяйства страны. Он подчеркнул, что идет работа над развитием экспорта, увеличением объемов сельскохозяйственной продукции с высокой долей переработки.

Глава государственной администрации — аким Кочкорского района Нурлан Керимкулов представил информацию по посеву сельскохозяйственных культур в сельских округах Кочкорского района и представил карту орошаемых земель района.

Он отметил, что среди фермеров, крестьян района отмечается заинтересованность к лизинговой программе Правительства страны. Фермеры берут в лизинг сельскохозяйственную технику в рамках программы Правительства и по линии международных доноров.

По его данным, в рамках проекта Финансирование сельского хозяйства-5 (ФСХ-5) фермеры и крестьяне района получили льготных кредитов на сумму 79 млн. 116 тысяч сомов.