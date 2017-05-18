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В правительстве КР обсудили организацию летнего отдыха для детей и проведение "Последнего звонка" в школах

Источник:
http://kabar.kg/news/v-pravite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426767-ru.html

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18 мая 2017, 16:18       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Чолпон Султанбекова сегодня провела совещание по вопросу организации летнего отдыха детей и проведения 25 мая 2017 года торжественного мероприятия "Последний звонок", посвященного окончанию 2016-2017 учебного года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Министерством образования и науки КР в 2017 году из республиканского бюджета для организации летнего отдыха выделено 5 млн. сомов, которые будут переданы Центральному комитету профсоюзов для организации летнего отдыха.
Принимать школьников по республике на летний отдых будут 582 летних лагеря с 23966 местами. Для обеспечения общественной дисциплины и безопасности Министерством внутренних дел Кыргызской Республики будут направлены 1255 сотрудников.
В настоящее время уточняются списки школьников, идет подготовка учителей для работы в пришкольных летних лагерях. Со стороны министерства и местных органов власти выделяются необходимые денежные средства.
Уточнены списки детей, пострадавших вследствие землетрясения в Чон-Алайском районе, это школьники с 1 по 4 и с 5 по 9 классы, для которых также будет организован летний отдых.
"Детям пострадавших семей вследствие чрезвычайных ситуаций мы должны в приоритетном порядке организовать летний отдых. В случае невозможности выезда детей на летний отдых нужно проработать вопрос об организации на местном уровне занимательно-познавательных мероприятий для детей", — отметила Чолпон Султанбекова.
Вице-премьер-министр особо обратила внимание на необходимость обеспечения безопасности питания в летних лагерях и обеспечение сопровождения во время перевозки детей МВД должно быть в курсе, для обеспечения сопровождения.
"Работники социального сектора областей, районов должны охватить частные лагеря уточнить их количество и передать данные. Министерство внутренних дел и Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора должны провести соответствующую проверку. Прошу проработать вопросы в организации летнего отдыха детально, потому что это касается детей", — подчеркнула вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.
Касаясь вопроса проведения 25 мая торжественного мероприятия "Последний звонок", посвященного окончанию 2016-2017 учебного года, Чолпон Султанбекова отметила, что необходимо с сегодняшнего дня начать профилактическую работу по обеспечению безопасности, пресечению хулиганства выпускников, запрету поборов и незаконных сборов денег.
"В случае обнаружения такие фактов, персональную ответственность будут нести директора", — акцентировала внимание вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова.
Министерством внутренних дел для обеспечения безопасности и общественной дисциплины по республике в дни прохождения мероприятий, посвященных окончанию учебного года, будут направлены более 4 тыс. сотрудников.

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