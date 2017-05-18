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В Нарынской области строят убойных цех на 22 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-nary...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426764-ru.html

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18 мая 2017, 15:42       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 мая, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительства убойного цеха в селе Кочкор одноименного района, сообщает пресс-служба правительства.
По словам акима Кочкорского района Нурлана Керимкулова, строительство здания убойного цеха ведется по турецкой технологии и будет включать в себя лабораторию, карантинный центр для животных и цех по откорму животных. До конца 2017 года планируется получить сертификаты международного образца, которые позволят экспортировать отечественное мясо за границу.
"Общая сумма привлеченных инвестиций – 22 млн сомов. Ожидается, что в день на убойном цеху будут забиваться до 20 голов крупно и мелко рогатого скота. Глава правительства напомнил, что строительство убойных предприятий в соответствии с международными стандартами — это одно из создаваемых условий для отечественных фермеров для дальнейшей реализации местной продукции на рынках ЕАЭС. Далее Жээнбеков ознакомился с деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района", – говорится в сообщении.
Ааким Джумгальского района Адыл Сапаров проинформировал, что клиника построена в 2016 году при поддержке АРИС. Сотрудниками ветеринарной клиники практикуются выездные лабораторные мероприятия.

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