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В ЕАЭС введут систему электронных автопаспортов, а детские игровые площадки станут безопаснее

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-eaes...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426763-ru.html

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Доходы кыргызстанцев в 2016 году составили 309 млрд сомов

18 мая 2017, 15:45       Комментарии

Вопросы введения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) системы электронных автопаспортов, разработки нормативных актов, регулирующих общие рынки лекарств и медицинских изделий, снижения ставки ввозной таможенной пошлины в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления обсуждались на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 мая. Кроме того, был принят технический регламент "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и внесены изменения в некоторые ранее принятые решения Комиссии.
Вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов отметил, что вопросы, включенные в повестку заседания Совета ЕЭК, носили разноплановый характер.
"Вместе с тем их решение является неотъемлемым условием дальнейшего поступательного развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. В ходе заседания нам удалось прийти к консенсусу по большинству вопросов", – заявил Олег Панкратов по итогам заседания.
Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". В нем установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Принятый документ определяет детские игровые площадки как "специально оборудованные территории, предназначенные для игры детей и включающие в себя соответствующие оборудование и покрытие" и распространяется на детские горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки, игровое оборудование, оборудование и элементы городков и игровых комплексов, ударопоглощающие покрытия.
В соответствии с решением Совета ЕЭК техрегламент на оборудование для детских игровых площадок вступит в силу в ноябре 2018 года.

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