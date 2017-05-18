В ЕАЭС введут систему электронных автопаспортов, а детские игровые площадки станут безопаснее

18 мая 2017, 15:45 Комментарии

Вопросы введения в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) системы электронных автопаспортов, разработки нормативных актов, регулирующих общие рынки лекарств и медицинских изделий, снижения ставки ввозной таможенной пошлины в отношении дубильных веществ и препаратов для дубления обсуждались на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 мая. Кроме того, был принят технический регламент "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и внесены изменения в некоторые ранее принятые решения Комиссии.

Вице-премьер-министр Кыргызстана Олег Панкратов отметил, что вопросы, включенные в повестку заседания Совета ЕЭК, носили разноплановый характер.

"Вместе с тем их решение является неотъемлемым условием дальнейшего поступательного развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. В ходе заседания нам удалось прийти к консенсусу по большинству вопросов", – заявил Олег Панкратов по итогам заседания.

Совет ЕЭК принял технический регламент ЕАЭС "О безопасности оборудования для детских игровых площадок". В нем установлены требования к безопасности оборудования и покрытий для детских игровых площадок и связанным с ними процессам проектирования, производства, монтажа, эксплуатации, хранения, перевозки и утилизации. Принятый документ определяет детские игровые площадки как "специально оборудованные территории, предназначенные для игры детей и включающие в себя соответствующие оборудование и покрытие" и распространяется на детские горки, качели, качалки, карусели, канатные дороги, детские городки, игровое оборудование, оборудование и элементы городков и игровых комплексов, ударопоглощающие покрытия.

В соответствии с решением Совета ЕЭК техрегламент на оборудование для детских игровых площадок вступит в силу в ноябре 2018 года.