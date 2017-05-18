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В Кыргызстане вышла книга о философии акынов-просветителей XIX-XX-веков

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426762-ru.html

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18 мая 2017, 15:51       Комментарии

Институт философии и политико-правовых исследований Отделения гуманитарных и экономических наук Национальной академии наук совместно с Кыргызско-Российским славянским университетом выпустили учебно-методическое пособие "Философия акынов-просветителей", сообщает пресс-служба НАН КР.
В книге представлено философское значение  творчества акынов-просветителей XIX-XX-веков, согласно древним обычаям кыргызов, содержание книги составлено по старшинству:
<li>Молдо Нияз (1823-1896);</li> <li>Нур Молдо (1838-1920);</li> <li>Женижок (1860-1918);</li> <li>Ныязалы Молдо Эсенгул уулу (1866-1916);</li> <li>Алдаш Молдо (1874-1930);</li> <li>Ысак Шайбеков (1880-1957).</li> "Особенностью издания является более широкое видение творчества акынов, в противовес однобокому рассмотрению, характерному для прошлых лет. Книга также дает представление о социально-культурной обстановке тех лет, важных событиях в жизни акынов, оказавших влияние на формирование их взглядов. Также дается обзор исследований, проведенных по творчеству акынов-простветителей", – говорится в сообщении.

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