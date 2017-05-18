В Кыргызстане вышла книга о философии акынов-просветителей XIX-XX-веков

18 мая 2017, 15:51 Комментарии

Институт философии и политико-правовых исследований Отделения гуманитарных и экономических наук Национальной академии наук совместно с Кыргызско-Российским славянским университетом выпустили учебно-методическое пособие "Философия акынов-просветителей", сообщает пресс-служба НАН КР.

В книге представлено философское значение творчества акынов-просветителей XIX-XX-веков, согласно древним обычаям кыргызов, содержание книги составлено по старшинству:

<li>Молдо Нияз (1823-1896);</li> <li>Нур Молдо (1838-1920);</li> <li>Женижок (1860-1918);</li> <li>Ныязалы Молдо Эсенгул уулу (1866-1916);</li> <li>Алдаш Молдо (1874-1930);</li> <li>Ысак Шайбеков (1880-1957).</li> "Особенностью издания является более широкое видение творчества акынов, в противовес однобокому рассмотрению, характерному для прошлых лет. Книга также дает представление о социально-культурной обстановке тех лет, важных событиях в жизни акынов, оказавших влияние на формирование их взглядов. Также дается обзор исследований, проведенных по творчеству акынов-простветителей", – говорится в сообщении.