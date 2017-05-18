Доллар США: 67.6973 (-0.038) 
Евро: 75.0425 (+0.2221) 
Золото: 40.55 $/гр (+0.54) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Участники заседания градсовета не стали рассматривать проект многоэтажки на ул.ТоктоналиеваУчастники заседания градсовета не стали рассматривать проект многоэтажки на ул.ТоктоналиеваВ Кыргызстане вышла книга о философии акынов-просветителей XIX-XX-вековВ Кыргызстане вышла книга о философии акынов-просветителей XIX-XX-веков

Бобы и кормовые добавки внесли в Единый перечень товаров ЕАЭС, подлежащих ветконтролю

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/boby-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426761-ru.html

Похожие новости

Евразийский экономический союз усилит борьбу с контрафактом и фальсификатом на едином рынке ЕАЭС

Страны ЕАЭС объединят свои ресурсы в космосе

Страны ЕАЭС объединят свои ресурсы в космосе

Запрет на курение в кафе и ресторанах. Кто тот единственный депутат, проголосовавший "против"?

Футболистки Кыргызстана выиграли товарищеский матч у Таджикистана

18 мая 2017, 15:54       Комментарии

Внесены изменения в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). Изучив практику применения правовых актов ЕАЭС в сфере ветеринарного контроля, ЕЭК выявила, что бобовые овощи отсутствовали в едином перечне, а кормовые добавки декларировались при ввозе под наименованиями, отличными от наименований кодов ТН ВЭД ЕАЭС, сообщили в Комиссии.
Включение товаров в перечень позволит осуществлять за ними ветеринарный контроль в целях сохранения эпизоотического благополучия в государствах-членах Союза.
"Бобовые овощи и кормовые добавки используются в кормлении скота, что является неотъемлемой частью процесса выращивания животных. Осуществление ветеринарного контроля на этом этапе, а также при производстве и переработке продукции животного происхождения позволит снизить ветеринарные риски и реализовать принцип прослеживаемости сельскохозяйственной продукции "от поля до стола". По итогам обсуждения в ходе заседания Совет ЕЭК принял решение о внесении бобовых овощей и кормовых добавок в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум