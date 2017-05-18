Бобы и кормовые добавки внесли в Единый перечень товаров ЕАЭС, подлежащих ветконтролю

18 мая 2017, 15:54 Комментарии

Внесены изменения в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору). Изучив практику применения правовых актов ЕАЭС в сфере ветеринарного контроля, ЕЭК выявила, что бобовые овощи отсутствовали в едином перечне, а кормовые добавки декларировались при ввозе под наименованиями, отличными от наименований кодов ТН ВЭД ЕАЭС, сообщили в Комиссии.

Включение товаров в перечень позволит осуществлять за ними ветеринарный контроль в целях сохранения эпизоотического благополучия в государствах-членах Союза.

"Бобовые овощи и кормовые добавки используются в кормлении скота, что является неотъемлемой частью процесса выращивания животных. Осуществление ветеринарного контроля на этом этапе, а также при производстве и переработке продукции животного происхождения позволит снизить ветеринарные риски и реализовать принцип прослеживаемости сельскохозяйственной продукции "от поля до стола". По итогам обсуждения в ходе заседания Совет ЕЭК принял решение о внесении бобовых овощей и кормовых добавок в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)", – говорится в сообщении.