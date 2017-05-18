Кандидат от СДПК есть. Вырисовалась тройка фаворитов президентской гонки

18 мая 2017, 15:33 Комментарии

Партия власти определилась с претендентом, который будет бороться за пост президента. СДПК выдвигает Сооронбая Жээнбекова. Такое решение принял политсовет, и теперь оно должно быть утверждено на республиканском съезде. Нельзя сказать, что это стало неожиданностью, но варианты на самом деле были. Среди социал-демократов назывались имена и других кандидатов, например, спикера парламента Чыныбая Турсунбекова и руководителя аппарата президента Сапара Исакова.

Тем не менее решение принято, баллотироваться будет действующий премьер-министр, и с определенными допусками можно говорить о том, что тройка претендентов, между которыми и развернется борьба за пост главы государства, определена. Жээнбеков, Сариев и Бабанов - их шансы, судя по опросам, проводимым даже оппозиционными ресурсами, на данный момент приблизительно равны. Но здесь нужно учитывать то, что в интерактивное голосование включали второго кандидата от СДПК - Турсунбекова, и уровень его популярности, согласно публикуемым данным, сопоставим с первыми тремя кандидатами. Следовательно, после официального выдвижения Жээнбекова его электорат увеличивается сразу в два раза. Так как голоса в поддержку спикера с большой долей вероятности теперь будут отданы в пользу главы правительства. Разумеется, борьба за симпатии избирателей еще впереди, но стартовые позиции сейчас таковы.

Те, кто интересуется политикой, отмечают, что Сооронбай Жээнбеков в отличие от его визави не был замешан в коррупционных скандалах и интригах. В течение года, как он возглавляет правительство, в Кыргызстане наблюдается устойчивая экономическая ситуация, снята напряженность на границах с соседними государствами, достаточно стабильна общественно-политическая ситуация в стране. Кабинет министров занимается рутинной работой и вовлеченность членов правительства в различные склоки и интриги минимизирована.

Впрочем, достаточно быстро нашлись и те, кто недоволен выдвиженцем СДПК. Они аргументируют свою критику тем, что им обещали молодого и красивого кандидата. Однако если посмотреть на вещи реально, время для прихода во власть таких людей еще, видимо, не подошло. Так называемая оппозиция, которая еще не очищена от скверны и коррупционеров, просто не даст развиться такому политику. Искушенные в интригах старые волки его просто съедят. Необходимо довести до логического завершения борьбу с коррупцией, и все политические мошенники и аферисты, кто этого заслуживает, должны оказаться за решеткой. Как только политический ландшафт в стране изменится, а климат станет чище, можно будет передавать страну молодому поколению политиков.

Политолог Бакыт Бакетаев считает, что выбор политсовета СДПК обусловлен именно этими обстоятельствами. "За 25 лет суверенитета нашу страну и общество прилично потрясло. И у народа есть усталость от различных перипетий и резких движений. Поэтому сейчас кыргызстанцы уповают на размеренную, ясную, понятную и просчитываемую жизнь. Скорее всего, именно этим руководствовался политсовет СДПК при выборе кандидата в президенты. Сооронбай Шарипович, конечно, будет продолжать политику действующего президента. Если мы хотим двигаться вперед, то во власти обязательно должна быть преемственность курса, ориентиров, целей и задач", - подчеркивает политолог.

Эксперты считают, что для дальнейшего развития важно сохранить устойчивость, а это возможно, если не будет разрушена существующая политическая конструкция. Приход в президенты политика с иными взглядами или олигархическими наклонностями неизбежно приведет к переделу сфер влияния в экономике и бизнесе, кадровой чехарде и постановке "своих" людей на ключевые должности. А это чревато тем, что Кыргызстан вновь окажется в зоне турбулентности, и этот период нестабильности может растянуться еще не на один год.

Впрочем, прогнозы - дело неблагодарное. Сейчас можно уверенно говорить только о сформировавшемся трио фаворитов президентской гонки. Появление в числе кандидатов пары-тройки дежурных клоунов вряд ли окажет существенное влияния на существующий расклад сил. Итак, главные действующие лица уже на старте, теперь посмотрим, чем они удивят и порадуют электорат, кроме пустых слов и обещаний.