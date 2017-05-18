Дочь Динары Акуловой вместо СИЗО лежит в больнице

18 мая 2017, 15:39 Комментарии

Дочь известной певицы Динары Акуловой Малика-Дина задержана в аэропорту "Манас". Информацию об этом сегодня, 18 мая, "ВБ" подтвердили в ГУВД Чуйской области.

Там напомнили, что в отношении Акуловой возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса - "Мошенничество" и "Подделка документов". Малика-Дина обвиняется в том, что взяла из автосалона в аренду машину и, не вернув ее, перепродала третьему лицу, подделав генеральную доверенность.

"В связи с тем, что Акулова не являлась к следователю, ей было заочно предъявлено обвинение. Аламудунский районный суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1. Вчера, по прилете из Москвы подозреваемую доставили в РУВД Аламудунского района. Однако в кабинете следователя Акуловой стало плохо и ее госпитализировали", - проинформировали в ГУВД.