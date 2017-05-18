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Дочь Динары Акуловой вместо СИЗО лежит в больнице

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360074_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426759-ru.html

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18 мая 2017, 15:39       Комментарии

Дочь известной певицы Динары Акуловой Малика-Дина задержана в аэропорту "Манас". Информацию об этом сегодня, 18 мая, "ВБ" подтвердили в ГУВД Чуйской области.
Там напомнили, что в отношении Акуловой возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса - "Мошенничество" и "Подделка документов". Малика-Дина обвиняется в том, что взяла из автосалона в аренду машину и, не вернув ее, перепродала третьему лицу, подделав генеральную доверенность.
"В связи с тем, что Акулова не являлась к следователю, ей было заочно предъявлено обвинение. Аламудунский районный суд заочно избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1. Вчера, по прилете из Москвы подозреваемую доставили в РУВД Аламудунского района. Однако в кабинете следователя Акуловой стало плохо и ее госпитализировали", - проинформировали в ГУВД.

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