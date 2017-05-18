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Доходы кыргызстанцев в 2016 году составили 309 млрд сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360013_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426758-ru.html

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18 мая 2017, 15:42       Комментарии

Номинальные денежные доходы кыргызстанцев в 2016 году составили 309,9 млрд сомов. Об этом сообщается в отчете Национального статистического комитета.
В ведомстве отметили, что по сравнению с 2015 годом доходы кыргызстанцев увеличились на 5,6%.
При этом основным источником заработка кыргызстанцев является зарплата, которая занимает 67% от объема общего дохода и составила 210 млрд сомов. Социальные отчисления (пенсии, пособии) составили лишь 49 млрд сомов. Чуть меньше население заработало от личного подсобного хозяйства - 38 млрд сомов и 12 млрд сомов составили прочие доходы.

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