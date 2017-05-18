Доходы кыргызстанцев в 2016 году составили 309 млрд сомов

18 мая 2017, 15:42 Комментарии

Номинальные денежные доходы кыргызстанцев в 2016 году составили 309,9 млрд сомов. Об этом сообщается в отчете Национального статистического комитета.

В ведомстве отметили, что по сравнению с 2015 годом доходы кыргызстанцев увеличились на 5,6%.

При этом основным источником заработка кыргызстанцев является зарплата, которая занимает 67% от объема общего дохода и составила 210 млрд сомов. Социальные отчисления (пенсии, пособии) составили лишь 49 млрд сомов. Чуть меньше население заработало от личного подсобного хозяйства - 38 млрд сомов и 12 млрд сомов составили прочие доходы.