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В Оше около 1000 матерей получили подарки ко Дню матери

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-ok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426756-ru.html

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18 мая 2017, 15:30       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. В Ошском национальном драматическом театре 18 мая состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.
По их информации, в мероприятии приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, депутаты городского кенеша, руководители всех городских организаций, учреждений и ведомств, матери героини.
В приветственной речи А.Кадырбаев поздравил всех с праздником и отметил значительную роль матерей в воспитании будущего поколения.
В рамках праздничной концертной программы для всех присутствующих выступили звезды Национальной филармонии, заслуженные артисты КР Саламат Садыкова, Султан Каримов и другие популярные звезды эстрады, танцевальный коллектив "Ак-Марал", детские творческие группы и коллективы.
Также по завершению праздничной программы состоялось награждение памятными подарками матерей-героинь.
Всего ко дню матери подарки получили около 1000 матерей.

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