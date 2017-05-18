В Оше около 1000 матерей получили подарки ко Дню матери

18 мая 2017, 15:30 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. В Ошском национальном драматическом театре 18 мая состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По их информации, в мероприятии приняли участие мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев, председатель городского кенеша Жапарбек Ормонов, депутаты городского кенеша, руководители всех городских организаций, учреждений и ведомств, матери героини.

В приветственной речи А.Кадырбаев поздравил всех с праздником и отметил значительную роль матерей в воспитании будущего поколения.

В рамках праздничной концертной программы для всех присутствующих выступили звезды Национальной филармонии, заслуженные артисты КР Саламат Садыкова, Султан Каримов и другие популярные звезды эстрады, танцевальный коллектив "Ак-Марал", детские творческие группы и коллективы.

Также по завершению праздничной программы состоялось награждение памятными подарками матерей-героинь.

Всего ко дню матери подарки получили около 1000 матерей.