Премьер ознакомился с ходом строительства и деятельностью сельхозобъектов в Нарынской области

18 мая 2017, 15:38 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительства убойного цеха в селе Кочкор Кочкорского района. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава государственной администрации – аким Кочкорского района Нурлан Керимкулов сообщил, что строительство здания убойного цеха ведется по турецкой технологии и будет включать в себя лабораторию, карантинный центр для животных и цех по откорму животных. До конца 2017 года планируется получить сертификаты международного образца, которые позволят экспортировать отечественное мясо за границу.

Общая сумма привлеченных инвестиций в строительство составила 22 млн сомов. Ожидается, что в день на убойном цеху будут забиваться до 20 голов крупно и мелко рогатого скота.

Глава Правительства напомнил, что строительство убойных предприятий в соответствии с международными стандартами — это одно из создаваемых условий для отечественных фермеров для дальнейшей реализации местной продукции на рынках ЕАЭС.

Далее глава Правительства Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района.

Глава государственной администрации – аким Джумгальского района Адыл Сапаров проинформировал, что данная клиника была построена в 2016 году при поддержке АРИС. Сотрудниками ветеринарной клиники практикуются выездные лабораторные мероприятия.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что животноводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства и подчеркнул необходимость расширение сети подобных ветеринарных клиник по всей республике.