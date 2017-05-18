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Премьер ознакомился с ходом строительства и деятельностью сельхозобъектов в Нарынской области

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426755-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: "Нарынская область является регионом с большим сельскохозяйственным потенциалом"

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18 мая 2017, 15:38       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительства убойного цеха в селе Кочкор Кочкорского района. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Глава государственной администрации – аким Кочкорского района Нурлан Керимкулов сообщил, что строительство здания убойного цеха ведется по турецкой технологии и будет включать в себя лабораторию, карантинный центр для животных и цех по откорму животных. До конца 2017 года планируется получить сертификаты международного образца, которые позволят экспортировать отечественное мясо за границу.
Общая сумма привлеченных инвестиций в строительство составила 22 млн сомов. Ожидается, что в день на убойном цеху будут забиваться до 20 голов крупно и мелко рогатого скота.
Глава Правительства напомнил, что строительство убойных предприятий в соответствии с международными стандартами — это одно из создаваемых условий для отечественных фермеров для дальнейшей реализации местной продукции на рынках ЕАЭС.
Далее глава Правительства Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью ветеринарной клиники в селе Табылгыты Джумгальского района.
Глава государственной администрации – аким Джумгальского района Адыл Сапаров проинформировал, что данная клиника была построена в 2016 году при поддержке АРИС. Сотрудниками ветеринарной клиники практикуются выездные лабораторные мероприятия.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что животноводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства и подчеркнул необходимость расширение сети подобных ветеринарных клиник по всей республике.

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