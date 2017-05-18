Возле ТРК "Ош-Базары" проходят рейды по ликвидации незаконных точек торговли

18 мая 2017, 15:39 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Ветеринарные специалисты БГИ совместно с сотрудниками Ленинского административного района мэрии города Бишкек и сотрудниками УВД Ленинского района проводят рейды по ликвидации незаконных точек торговли вокруг территории ТРК "Ош-Базары".

Как сообщили в пресс-службе Госветинспекции, при этом проводится разъяснительная работа по искоренению незаконной, бесконтрольной торговли.