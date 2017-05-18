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Возле ТРК "Ош-Базары" проходят рейды по ликвидации незаконных точек торговли

Источник:
http://kabar.kg/news/vozle-trk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426754-ru.html

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Торговцев оставят в покое — о споре вокруг подземок Бишкека

18 мая 2017, 15:39       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. Ветеринарные специалисты БГИ совместно с сотрудниками Ленинского административного района мэрии города Бишкек и сотрудниками УВД Ленинского района проводят рейды по ликвидации незаконных точек торговли вокруг территории ТРК "Ош-Базары".
Как сообщили в пресс-службе Госветинспекции, при этом проводится разъяснительная работа по искоренению незаконной, бесконтрольной торговли.

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