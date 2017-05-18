В Бишкеке прошел круглый стол на тему: "Вызовы и угрозы безопасности в ЦА: оценка молодежи"

18 мая 2017, 15:44 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке прошел круглый стол на тему: "Вызовы и угрозы безопасности в Центральной Азии: оценка молодежи".

В дискуссии приняли участие представители экспертного сообщества Кыргызстана, профессорско-преподавательский состав КРСУ и студенты вузов Бишкека.

Организаторами выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" и Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина.

По словам организаторов, предстоящее мероприятие нацелено на повышение активности молодежи в противодействии распространению идей терроризма и религиозного экстремизма.

"Усиление этих явлений в Центральной Азии - с одной стороны, последствия деградации государств, как систем обеспечивающих "образ будущего". А с другой стороны – это инструменты войн нового поколения. С их помощью элиты, корпорации, преступные синдикаты форматируют целые регионы, превращая их в рассадники преступности. Сегодня мы подробно говорим обо всех этих моментах. Речь идет и о влиянии интернета на нашу молодежь. Ведь долгое время роль интернета, в частности социальных сетей, недооценивалась как СМИ, так и органами исполнительной власти. Подобным допущением, как мы сейчас видим, и пользуются деструктивные силы ", - подчеркнул директор Фонда "Евразийцы – новая волна" Владимир Лю.