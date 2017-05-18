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В Бишкеке прошел круглый стол на тему: "Вызовы и угрозы безопасности в ЦА: оценка молодежи"

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426753-ru.html

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18 мая 2017, 15:44       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке прошел круглый стол на тему: "Вызовы и угрозы безопасности в Центральной Азии: оценка молодежи".
В дискуссии приняли участие представители экспертного сообщества Кыргызстана, профессорско-преподавательский состав КРСУ и студенты вузов Бишкека.
Организаторами выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" и Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина.
По словам организаторов, предстоящее мероприятие нацелено на повышение активности молодежи в противодействии распространению идей терроризма и религиозного экстремизма.
"Усиление этих явлений в Центральной Азии - с одной стороны, последствия деградации государств, как систем обеспечивающих "образ будущего". А с другой стороны – это инструменты войн нового поколения. С их помощью элиты, корпорации, преступные синдикаты форматируют целые регионы, превращая их в рассадники преступности. Сегодня мы подробно говорим обо всех этих моментах. Речь идет и о влиянии интернета на нашу молодежь. Ведь долгое время роль интернета, в частности социальных сетей, недооценивалась как СМИ, так и органами исполнительной власти. Подобным допущением, как мы сейчас видим, и пользуются деструктивные силы ", - подчеркнул директор Фонда "Евразийцы – новая волна" Владимир Лю.

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