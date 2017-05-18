В Бишкеке планируют построить торгово-развлекательный центр в виде юрты

18 мая 2017, 15:42 Комментарии

В Бишкеке на пересечении улиц Ауэзова и Садовой планируется построить торгово-развлекательный центр в виде юрты. Об этом сообщил архитектор Виктор Седов 18 мая на заседании градостроительного совета.

Как сообщили на совете, проект представлен в связи с малоразвитой инфраструктурой района. ТРЦ предполагается построить для обеспечения продуктами питания и хозяйственными товарами, а также организации досуга жителей ближайших микрорайонов (Тунгуч, Учкун, Аламедин-1, Городок энергетиков, Городок строителей и жилмассив Рухий-Мурас).

В настоящее время территория ограждена и имеет собственный въезд. В архитектурном образе здания заложены элементы кыргызского декора.

В развлекательном центре предусмотрены: цокольный этаж, торговая часть, игровая зона, ночной клуб, боулинг, кинотеатр на 260 мест), ресторан под куполом юрты.

Территория торгово-развлекательного центра будет оборудована урнами, скамейками и фонарями. Инженерное обеспечение предусмотрено от существующих сетей. Также планируется посадка деревьев и кустарников.

Заказчик проекта - ОсОО ПСФ "Бишкеккурулуш".