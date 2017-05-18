SpaceX поможет организовать космические похороны

18 мая 2017, 15:19 Комментарии

Американская компания SpaceX, производитель ракет-носителей Falcon 9, примет участие в проекте Elysium Star II по запуску на орбиту мемориального корабля с прахом умерших. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании Elysium Star, сообщает REGNUM

Корабль Elysium Star II станет первым аппаратом, непосредственно предназначенным для похорон в открытом космосе. Ранее прах покойных отправлялся в космос лишь в качестве вторичного груза.

Компания предлагает всем желающим забронировать для своих близких место на корабле, услуга обойдется по меньшей мере в $ 2490. Пепел усопшего будет помещен в специальную металлическую капсулу, на ее корпус может быть нанесена надпись длиной в 80 символов.

Для отслеживания местонахождения мемориального корабля разработано мобильное приложение. Предполагается, что такой аппарат будет кружить вокруг Земли в течение двух лет. Ракета-носитель будет запущена с космодрома в Калифорнии.