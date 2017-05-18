18 мая 2017, 15:32 Комментарии

Кандидаты в президенты, возможно, будут сдавать экзамен на знание госязыка по системе "Кыргызтест". Об этом заявлено на проходящем в Бишкеке вводном семинаре "Вопросы участия в избирательной кампании по выборам президента Кыргызской Республики 2017 года".

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что система приема экзамена у кандидатов устарела, и поддержала проведение экзамена по системе "Кыргызтест".

Но член ЦИКа Гульнара Джурабаева считает, что если кандидаты будут сдавать экзамены по этой системе, то избиратели не смогут наблюдать за процессом в прямом эфире.

17 мая депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша" и направили на голосование во втором чтении. Документ в числе прочего предусматривает прием экзаменов по системе "Кыргызтест", повышение порога до 9%, повышение избирательного залога со 100 тысяч сомов до 2 миллионов и назначение выборов на третье воскресенье октября.

Электронная программа по определению уровня знания кыргызского языка "Кыргызтест" была введена в действие в 2013 году. Тест состоит из нескольких субтестов: лексика, грамматика, слушание и понимание, чтение и понимание и письмо.