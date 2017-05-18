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Сооронбай Жээнбеков должен уйти в отставку либо временно сложить полномочия в связи с участием в выборах президента КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sooron...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426749-ru.html

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Борьба развернется между кандидатами от СДПК и Бабановым – эксперты о выдвижении Жээнбекова

18 мая 2017, 15:33       Комментарии

Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков обязан подать в отставку в ближайшее время либо временно сложить с себя полномочия в связи с выдвижением в качестве кандидата в президенты от СДПК. Об этом K-News рассказала эксперт в области избирательного законодательства, заслуженный юрист КР Гуля Рыскулова.
Об отставке действующий глава правительства должен будет объявить сразу после регистрации в Центризбиркоме. Пройти данную процедуру Сооронбай Жээнбеков обязан в случае, если его кандидатура будет утверждена на съезде Социал-демократической партии Кыргызстана.
"В соответствии с Законом КР "О выборах Президента и депутатов ЖК КР", зарегистрированные кандидаты, замещающие государственные политические (за исключением депутатов Жогорку Кенеша и президента), административные и муниципальные должности с момента регистрации и до определения результатов выборов приостанавливают исполнение должностных или служебных полномочий", — отмечает Рыскулова.
По словам юриста, в данной ситуации возможны два варианта развития событий. Первый: премьер-министр приостанавливает исполнения обязанностей. На это время его обязанности исполняет первый вице-премьер-министр. Следовательно, и.о. главы правительства может стать Мухамметкалый Абулгазиев.
"Второй вариант: премьер-министр подает в отставку, которая должна приниматься президентом. Отставка Премьера влечет за собой отставку правительства. В этом случае члены правительства и руководители административных ведомств продолжают исполнять обязанности до дня назначения членов нового состава правительства и руководителей административных ведомств. Новый состав правительства формируется согласно конституционному закону "О правительстве". Коалиция большинства ЖК КР выдвигает кандидата на должность премьер-министра. Кандидат на должность главы правительства вносит в Жогорку Кенеш программу, структуру и состав кабмина. Сессии Жогорку Кенеша начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Если не удастся сформировать правительство в оставшееся время, полагаю, депутаты созовут внеочередную сессию", — резюмирует Гуля Рыскулова.
Добавим, что выборы главы государства ранее планировалось провести 19 ноября 2017 года. Однако в парламенте инициируют перенос выборов президента на 15 октября  текущего года.
Напомним, накануне, 17 мая, политсовет СДПК рекомендовал Сооронбая Жээнбекова единым кандидатом  в президенты. Кроме премьер-министра рассматривались кандидатуры руководителя Аппарата президента КР Сапара Исакова и спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова.

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