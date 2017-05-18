Депутат предложила открыть по республике центры для пожилых

18 мая 2017, 15:23 Комментарии

Депутат Рада Туманбаева ("Республика - Ата-Журт") предложила открыть по республике центры для пожилых людей. Такое предложение она озвучила сегодня, 18 мая, на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, во всех областях республики нужно открыть центры дневного пребывания для пожилых. Депутат привела в пример Токмакский центр для пожилых. Там люди общались, занимались физкультурой и готовили себе еду, однако учреждение закрылось из-за нехватки средств.

Депутат Туманбаева предложила правительству открыть аналогичные центры во всех областях на основе государственно-частного партнерства. Такие центры необходимы, так как пожилым не хватает общения с людьми, отметила она.