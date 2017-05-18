Профессор Пенсильванского университета посетил АГУПКР

18 мая 2017, 15:16 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. 17 мая Академию государственного управления при Президенте Кыргызской Республики с рабочим визитом посетил профессор Пенсильванского университета Эрдэнер Кайнак (Erdener Kaynak, Ph.D).

Как сообщили в пресс-службе АГУПКР, профессор приезжает уже не первый раз, рад видеть своего выпускника в качестве руководителя Академии.

"Э.Кайнак был первым профессором, приглашенным в качестве международного эксперта Академии. За годы работы в АГУПКР с 1994 по 1998 годы написал 15 кэйсов по бизнесу Кыргызстана", - отметили в пресс-службе.

В программу визита профессора Эрдэнер Кайнака была включена обзорная экскурсия по Академии, ознакомился с преподавателями и условиями обучения студентов и обсудил возможности привлечения новых проектов для реализации магистерских программ Академии и возможностей сотрудничества с Пенсильванским университетом США.

Профессор рассказал об организации учебного процесса в Пенсильванском университете, особенностях подготовки и переподготовки государственных служащих.

По итогам визита была достигнута договоренность о совместной деятельности в научных исследованиях и обучении магистрантов.

Эрденер Кайнак- профессор маркетинга, бизнес-администрирования Профессор Кайнак занимался пост-докторскими научными исследованиями в университетах и исследовательских институтах Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Он проводил лекции о различных сферах маркетинга и международного бизнеса в разных странах и работал консультантом на 5 континентах в свыше 40 странах.

Автор 25 книг и свыше 200 научных и профессиональных статей.