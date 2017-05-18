Мясо для мусульман Кыргызстана или Что такое халал по-российски

18 мая 2017, 14:49 Комментарии

В Казани на выставке Russia Halal Expo представлено мясо на любой вкус: здесь можно найти и диетическую индейку и деликатесную конину. В покупателях отбоя нет, причем, как отмечают продавцы, продукты с пометкой "Халал" покупают не только мусульмане.

По словам менеджера по развитию российского мясоперерабатывающего предприятия Гузали Харулловой, людей привлекает качество. "Дело в том, что в халал-продукции качество - это главный критерий. Ученые доказали, что мусульманский способ забоя скота, при котором происходит кровопускание, делает мясо наиболее полезным для организма человека", - рассказывает Харуллова.

Так сотрудница российского колбасного цеха Гульсен Бадаева отмечает увеличение поставок халал-деликатесов в... Белоруссию! И это несмотря на то, что себестоимость "разрешенных" мясных продуктов в среднем на 5-10 процентов выше аналогичных.

"Они сами обратились к нам, заинтересовались нашей продукцией. Также у нас есть поставки в Казахстан. Конечно, мы знаем, что в других странах Центральной Азии - Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане - много мусульман, поэтому мы заинтересованы в этих рынках", - заявила Бадаева.

Менеджер агрофирмы Айрат Гатиятуллин планирует накормить жителей Центральной Азии халал-индейкой. По его словам, российские компании готовы соперничать с местными производителями.

"Мы внимательно присматриваемся к Казахстану, далее нас интересует Кыргызстан. Нельзя сказать, что там свободные рынки, но мы хотим идти вперед, тем более, что у каждого продукта есть свой покупатель", - отметил предприниматель.

Как сообщил директор отдела по надзору за соблюдением стандарта "Халяль" Алимджан Галеев, в России проводится огромная работа над тем, чтобы такие товары действительно соответствовали мусульманским стандартам.

"Надзор осуществляют эксперты-мусульмане с соответствующим образованием. Контролю подлежит как производство продуктов, так и готовые изделия. Так товары с пометкой "халал", которые можно найти на российских прилавках, подлежат лабораторным исследованиям", - отметил он.

По его словам, иногда попадаются продукты, которые не имеют к халал-производству никакого отношения. В России даже существует специальный сайт, где мусульман предупреждают о подобных нарушениях.

Выставка Russia Halal Expo проходит в рамках Международного экономического саммита "Россия - исламский мир: KazanSummit".