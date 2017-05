Небо над Европой остается закрытым для авиакомпаний Кыргызстана

18 мая 2017, 15:12 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. На сайте Европейской комиссии (ЕК) обнародован очередной обновленный "черный список" авиакомпаний, самолетам которых запрещено появляться в воздушном пространстве любого государства - члена Европейского союза.

А для кыргызстанских авиаперевозчиков полеты в Европу все также невозможны. Всем 13 авиаперевозчикам, зарегистрированным в КР, запрещено появляться в воздушном пространстве ЕС.

Помимо Кыргызстана, в этот перечень вошли почти все авиакомпании Афганистана, Анголы, Демократической Республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Габона, Индонезии, Либерии, Ливии, Непала, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Судана. Многие авиакомпании оказались в списке по причине отсутствия государственного контроля над деятельностью авиаперевозчиков.

