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Евразийский экономический союз усилит борьбу с контрафактом и фальсификатом на едином рынке ЕАЭС

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/evrazi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426742-ru.html

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Страны ЕАЭС объединят свои ресурсы в космосе

Страны ЕАЭС объединят свои ресурсы в космосе

18 мая 2017, 14:54       Комментарии

Совместные меры государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по противодействию незаконному обороту промышленной продукции стороны обсудили на заседании Консультативного комитета по промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили в ведомстве.
Противодействие незаконному обороту промышленной продукции необходимо для формирования в ЕАЭС единого развитого рынка с безопасными и качественными товарами и услугами. Предложения России, представленные на заседании, предусматривают разработку проекта межправительственного Соглашения о взаимодействии в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в рамках Евразийского экономического союза. По инициативе Минпромторга России рассмотрен проект решения Евразийского межправительственного совета, содержащий ряд мероприятий, которые окажут активное противодействие контрафакту и фальсификату. Этот вопрос будет дополнительно проработан и после согласования сторонами внесен на рассмотрение органов Союза.
"Такой подход позволит выявить "болевые точки" промышленности наших государств и разработать эффективные решения по их устранению. Это создаст возможности не только повысить устойчивость экономик государств-членов ЕАЭС, но и в полной мере реализовать потенциал промышленного сотрудничества, обеспечив условия для эффективного качественного развития производственных комплексов", – отметил член Коллегии (министр) Сергей Сидорский.
В соответствии с Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС Комиссия в 2017 году начинает проведение ежегодного мониторинга системообразующих предприятий государств-членов Евразийского экономического союза для выявления барьеров, препятствующих движению промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС и выходу на рынки третьих стран, а также для развития промышленного сотрудничества.

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