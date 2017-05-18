Участница драки на детской площадке: Все обвинения в мою сторону — ложь

18 мая 2017, 14:43 Комментарии

Участница драки, произошедшей в 8 микрорайоне на детской площадке, отрицает все обвинения в ее сторону и отмечает, что именно она является потерпевшей.

В интервью редакции K-News Аида (фамилию женщина попросила не указывать) рассказала, что она не работает в ГТС, а молодой человек, который выложил в социальную сеть видео, где она со своей дочкой якобы избивает его супругу, занимается провокацией.

"Я шла с работы и решила зайти с внучкой на детскую площадку. Когда мы подошли, как раз освободились качели, и я начала катать внучку. Рядом стояла моя дочь. Этот молодой человек первым начал меня провоцировать, взял телефон и начал снимать, задавать вопросы. Я его видела первый раз, и даже не знаю, живет ли он в этом дворе. Он вел себя очень агрессивно, как и его жена. Они начали оскорблять меня, после чего я рукой отмахнула его телефон, и он упал. Я посмотрела, с телефоном все было нормально. Мужчина поднял его и продолжил снимать дальше. В этот момент его жена напала на мою дочку. Я, конечно, попыталась их разнять. Супруга его в драке порвала футболку дочери, у нее множество ушибов, на ноге и локтях синяки", — рассказала Аида.

1 of 5 Женщина отметила, что даже после драки мужчина не остановился и продолжил снимать и оскорблять их.

"После всего произошедшего мы просто забрали ребенка, напуганного скандалом, с площадки и ушли. То, что мой муж работает в прокураторе — это тоже ложь. Сейчас я обратилась в милицию, сняла побои, наняла адвоката и подаю на мужчину, провоцировавшего меня, в суд. И требую с него моральный ущерб за причиненные моральные страдания и нанесенные увечья. Все эти дни после того, как видео выложили в Сеть, я не могу спать, посещала даже врача. Как можно было оклеветать человека, не зная всей сути конфликта?! Кстати, есть видео с камеры наружного наблюдения, его тоже приобщат к делу",- заключила Аида.

В конце женщина добавила, что если данный молодой человек извинится перед ней, возместит моральный ущерб и напишет опровержение в социальных сетях, то дело до суда не дойдет.

Напомним, инцидент произошел 16 мая на детской площадке в 8 микрорайоне. Мужчина выложил в социальные сети видео, где якобы били его жену. В своей публикации он отметил, что женщина напала на него, нецензурно выражалась и угрожала ему.