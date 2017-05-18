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В Нарыне для бюджетных работников построят многоэтажный дом эконом-класса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360058_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426740-ru.html

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18 мая 2017, 14:34       Комментарии

В Нарыне для работников бюджетной сферы построят многоэтажный жилой дом эконом-класса. Об этом сообщается на портале госзакупок.
Вчера, 17 мая, государственная ипотечная компания объявила тендер среди строительных компаний на строительство пятиэтажного 60-квартирного дома эконом-класса для последующей выдачи под ипотеку для бюджетников.
Участники тендера должны подготовить смету, определить график работ, иметь в собственности или аренде строительную технику и необходимое оборудование.
Полная стоимость строительства многоквартирного дома оценена в 105 млн 672 тыс. сомов.
Напомним, выдача ипотечных кредитов по программе "Доступное жилье 2015-2020" для бюджетников началась в марте 2016 года. Программа предусматривает выдачу кредита для приобретения готового жилья или его строительство с кредитной ставкой 10-12% до 15 лет. В приоритетном порядке ГИК рассматривает заявки от работников сферы образования, здравоохранения и других социальных учреждений.

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