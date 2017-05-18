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13 кыргызстанских авиакомпаний все еще в "черном списке" ЕС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360070_13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426739-ru.html

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18 мая 2017, 14:53       Комментарии

Еврокомиссия опубликовала новый список перевозчиков, которым запрещен полет в Европу. В этом году в нем оказалась 181 авиакомпания из 16 стран мира, в том числе и Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
Также в перечне числится Афганистан, Ангола, Республика Конго и Демократическая Республика Конго, Джибути, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Габон, Индонезия, Либерия, Ливия, Непал, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра- Леоне и Судан. Перевозчики включены в реестр по причине отсутствия контроля безопасности полетов со стороны государства, отмечается в сообщении.
Исключения сделали лишь для некоторых компаний, которым позволили осуществлять полеты только на судах определенных типов. Например, рейсы в ЕС разрешили Air Koryo (КНДР), Iran Air и Afrijet (Габон).
Кроме того, запрет на полеты коснулся 13 авиакомпаний из Кыргызстана:
<li>Air Bishkek </li><li>Air Manas </li><li>Avia Traffic Company </li><li>Central Asian Aviation Services (CAAS) </li><li>Heli Sky </li><li>Air Kyrgyzstan </li><li>Manas Airways </li><li>S Group International </li><li>Sky Bishkek </li><li>Sky KG Airlines </li><li>Sky Way Air </li><li> Tez Jet </li><li>Valor Air</li>
По словам комиссара по вопросам безопасности Виолеты Булц, список призывает страны и авиакомпании задуматься о стандартах. Отмечается, что из обновленного списка исключены все перевозчики Бенина и Мозамбика. Это, по мнению Булц, говорит о том, что повысить уровень безопасности вполне возможно.

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