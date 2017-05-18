Бегунья Дарья Маслова завоевала бронзу Исламских игр

18 мая 2017, 14:56 Комментарии

Участница Олимпийских игр-2016 Дарья Маслова завоевала бронзовую медаль Исламских игр солидарности, которые проходят в эти дни в Баку (Азербайджан).

Как сообщает официальный сайт состязаний, в беге на 5 тысяч метров на старт вышли девять участниц, в том числе и кыргызстанка Дарья Маслова.

По итогам забега она показала результат 15 минут 0,42 секунды. Это позволило ей занять третье место на Исламских играх.

Золото в этой дистанции завоевала Рут Джебет из Бахрейна с результатом 14 минут 53.41 секунды, а на втором месте Ясемин Сан из Турции, отставшая от победительницы на 0.50 секунды.

Отметим, Маслова также является единственным призером последней Всемирной универсиады среди спортсменов Кыргызстана.

Напомним, бронза Масловой - уже девятая медаль в копилке сборной Кыргызстана на данных играх, из которых две золотые. Чемпионами игр стали дзюдоист Юрий Краковецкий и борец Каныбек Жолчубеков. Две серебряные медали завоевали также борцы Узур Джузупбеков и Руслан Царев, помимо этого бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов и Дарья Таланова (плавание).