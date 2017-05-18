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Бегунья Дарья Маслова завоевала бронзу Исламских игр

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360071_be...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426738-ru.html

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18 мая 2017, 14:56       Комментарии

Участница Олимпийских игр-2016 Дарья Маслова завоевала бронзовую медаль Исламских игр солидарности, которые проходят в эти дни в Баку (Азербайджан).
Как сообщает официальный сайт состязаний, в беге на 5 тысяч метров на старт вышли девять участниц, в том числе и кыргызстанка Дарья Маслова.
По итогам забега она показала результат 15 минут 0,42 секунды. Это позволило ей занять третье место на Исламских играх.
Золото в этой дистанции завоевала Рут Джебет из Бахрейна с результатом 14 минут 53.41 секунды, а на втором месте Ясемин Сан из Турции, отставшая от победительницы на 0.50 секунды.
Отметим, Маслова также является единственным призером последней Всемирной универсиады среди спортсменов Кыргызстана.
Напомним, бронза Масловой - уже девятая медаль в копилке сборной Кыргызстана на данных играх, из которых две золотые. Чемпионами игр стали дзюдоист Юрий Краковецкий и борец Каныбек Жолчубеков. Две серебряные медали завоевали также борцы Узур Джузупбеков и Руслан Царев, помимо этого бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов и Дарья Таланова (плавание).

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