ОАО "МАМ" за 4 месяца 2017 года обслужило более 1 млн пассажиров

18 мая 2017, 14:51 Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. ОАО "Международный аэропорт "Манас" за 4 месяца текущего года обслужило 1 млн 42 тыс. 320 пассажиров. Из них внутренние авиалинии - 405 105 человек, а международные – 637 215 человек.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, за этот период было обслужено 9524 рейса. По международным направлениям - 6120, а по внутренним направлениям количество рейсов составило 3404.

Филиалы ОАО "МАМ" по отдельности:

• Бишкекский филиал ОАО "МАМ" обслужил 6287 рейсов, пассажиропоток составил 611 221 человек.

• Ошский филиал ОАО "МАМ" обслужил 3229 рейсов, пассажиропоток составил 431 75 человек.

• Иссык-Кульский филиал ОАО "МАМ" обслужил 8 рейсов, пассажиропоток - 24 человека.