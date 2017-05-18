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ОАО "МАМ" за 4 месяца 2017 года обслужило более 1 млн пассажиров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/oao-mam-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-426737-ru.html

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18 мая 2017, 14:51       Комментарии

Бишкек, 18 мая /Кабар/. ОАО "Международный аэропорт "Манас" за 4 месяца текущего года обслужило 1 млн 42 тыс. 320 пассажиров. Из них внутренние авиалинии - 405 105 человек, а международные – 637 215 человек.
Как отметили в пресс-службе аэропорта, за этот период было обслужено 9524 рейса. По международным направлениям - 6120, а по внутренним направлениям количество рейсов составило 3404.
Филиалы ОАО "МАМ" по отдельности:
• Бишкекский филиал ОАО "МАМ" обслужил 6287 рейсов, пассажиропоток составил 611 221 человек.
• Ошский филиал ОАО "МАМ" обслужил 3229 рейсов, пассажиропоток составил 431 75 человек.
• Иссык-Кульский филиал ОАО "МАМ" обслужил 8 рейсов, пассажиропоток - 24 человека.

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