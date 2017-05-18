По Кыргызстану на большей части территории дожди — прогноз погоды на 19 мая

18 мая 2017, 14:37 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 19 мая. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, ночью местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +8...+13

днем: +18...+23

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +18...+23

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +22...+27

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +22...+27

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +14...+19

Нарынская область

ночью: +6...+11

днем: +16...+21

В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +20...+22.