По Кыргызстану на большей части территории дожди — прогноз погоды на 19 мая

18 мая 2017, 14:37 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 19 мая. По сообщению Кыргызгидромета, на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег, ночью местами осадки сильные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +8...+13
днем: +18...+23
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +18...+23
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +22...+27
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +22...+27
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +14...+19
Нарынская область
ночью: +6...+11
днем: +16...+21
В Бишкеке временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +20...+22.