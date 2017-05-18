18 мая 2017, 14:38 Комментарии

В районе жилмассива "Токолдош" планируют построить многоэтажные дома. Об этом 18 мая сообщил начальник муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура" Жыргалбек Асаналиев.

На заседании Градостроительного совета был представлен проект застройки в районе "Токолдош", на 3,3 га территории которого планируется построить несколько 12-этажных домов и несколько объектов социального значения.

По словам главы Ленинского района Нурбек Курманбеков, на территории района давно идет конфликт - дома в жилмассиве построены в результате самозахвата. На территории нет ни школы, ни детского сада.

"В качестве решения данной проблемы было предложено застроить многоэтажными домами, вопрос переселения граждан будет решаться. Возможно будет предложено долевое строительство или ипотечное кредитование. В целях обеспечить лучшее качество жизни, в проекте также предусмотрено культурные и социально-бытовые объекты", - сообщил Н.Курманбеков.

На вопрос о сносе незаконно построенного жилья аким Свердловсокого района, который ранее был главой Департамента индивидуального жилищного строительства, сообщил, что есть все решения суда о сносе.

По мнению мэра Бишкека Албека Ибраимова, строительство многоэтажных домов - логичное решение данной ситуации.