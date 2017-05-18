Каким был отбор на грантовое обучение в Венгрию, сообщило Минобрнауки

18 мая 2017, 14:23 Комментарии

БИШКЕК, 18 мая - Sputnik. Отбор на грантовое обучение в Венгрию проводится организационным комитетом, сообщила пресс-служба Министерства науки и образования, комментируя заявление депутата Жанара Акаева о том, что в список попали дети чиновников правительства, сотрудников Минобрнауки и депутатов.

В министерстве заявили, что было подписано соглашение между Минобрнауки и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве. Венгерская сторона на 2017/2018 учебный год выделило 25 мест (10 - бакалавр, 10 - магистратура, 5 - докторантура).

Информация о конкурсе была размещена на сайте Минобрнауки КР и в информационных агентствах, утверждают в министерстве.

Согласно инструкции по отбору документов граждан Кыргызстана в высшие учебные заведения Венгрии, утвержденной приказом Министерства образования и науки КР, отбор кандидатов проводился организационным комитетом, созданным на основании приказа.

Принимались документы тех претендентов, которые зарегистрировались и подали документы в общественный фонд "Темпус" в онлайн-режиме.

В состав оргкомитета вошли представители гражданского общества, в том числе представители общественного объединения "Патриот KG".

Оргкомитетом был осуществлен прием документов 118 граждан Кыргызстана по всем программам обучения на 2017/2018 учебный год:

<ul> <li>бакалавриат - 65 человек;</li> <li>магистратура - 50 человек;</li> <li>докторантура - 3 человека.</li> </ul> Согласно предоставленным квотам (10 мест - бакалавр, 10 - магистратура, 5 - докторантура), рекомендованы следующие кандидатуры для прохождения во второй тур отбора.

Бакалавриат:

<ul> <li>Айдай Толкунова;</li> <li>Садыкова Нурбийке Саттаровна;</li> <li>Каныбекова Айгерим Эрнисовна;</li> <li>Алияскаров Акбар Канатбекович;</li> <li>Калысбекова Айым;</li> <li>Торокелдиева Мээрим Торокелдиевна;</li> <li>Акиев Бакай Арстанбекович;</li> <li>Кудайбергенова Бегимай;</li> <li>Усупбекова Нуркыз;</li> <li>Келдибеков Омурзак Келдибекович</li> </ul> Магистратура:

<ul> <li>Шаршекеев Махмуд Шабданбекович;</li> <li>Амадалиев Азизбек Кочкорбаевич;</li> <li>Смаилова Айнура Акматбековна;</li> <li>Сулайманова Назгуль;</li> <li>Ибраимова Айганыш Медетбековна;</li> <li>Ураимов Марат Рустамович;</li> <li>Токсобаева Айчурок Жээнкуловна;</li> <li>Мадеминова Бегимай Мурадыловна;</li> <li>Омурбекова Мээрим Омурбековна;</li> <li>Шаршекеева Чолпонай.</li> </ul> Докторантура (Phd):

<ul> <li>Валиева Айсулуу;</li> <li>Арзуу Шеранова;</li> <li>Тилек Бакытбеков.</li> </ul> В соответствии с требованиями стипендиальной программы Stipendium Hungarium оргкомитет сформировал резервный список кандидатов для обучения в вузах Венгрии.

Бакалавриат:

<ul> <li>Мусаева Айзат Мусаевна;</li> <li>Медетбекова Кымбатай Медетбековна;</li> <li>Алыбаева Акмарал Эркинбековна.</li> </ul> Магистратура:

<ul> <li>Рыспекова Алия Рыспековна;</li> <li>Болотбекова Махабат Талантбековна.</li> </ul> Согласно требованиям венгерской стороны, конкурсный отбор документов проводился по ряду критериев: отличная успеваемость, наличие сертификата на знание иностранного языка и личные достижения.

Министерство образования и науки КР уже провело первый тур отбора. Второй будет проводиться венгерской стороной. В течение июня вузы Венгрии примут экзамены в онлайн-режиме с рекомендованными конкурсантами.